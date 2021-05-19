На Барановичи упал военный самолёт (фото и видео)

Издание Intex-press сообщило о крушении военного самолёта в Барановичах.

В ТЕМУ. Оба лётчика погибли. В Минобороны прокомментировали ситуацию с крушением самолёта в Барановичах

19 мая около 12.40 в редакцию Intex-press позвонила жительница 16-этажки в Южном микрорайоне Барановичей со словами: «Добрый день, только что в городе разбился самолёт».

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По словам женщины, четвёрка самолётов отрабатывала полёты, один из них упал. «Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь», — рассказала горожанка.

По словам женщины, она видела взрыв и дым.

Intex-press узнал у компетентных источников, что самолёт разбился в районе улицы Фестивальной. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, но он в тяжёлом состоянии. Другие источники сообщают, что пилот погиб.