Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 20 мая. Обзор

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«В лесу я как дома»

«Как вспомню, так Боже милый…»

«Мы держали оборону»

«У нас вся история Слуцка — под землёй»

Гісторыя жыцця партызанскай медсястры

Проект «Кур'ера» Lampa ждут большие перемены

Василий Макареня живёт в деревне Малая Падерь. Из своих 62 лет — 22 года работает егерем в Слуцком лесхозе. «Ни разу не пожалел», — говорит Василий о выборе профессии. Он рассказал, чем занима­ется егерь, как ориен­тируется в лесу, сколько зарабатывает и об организации охоты.Корреспондент «Кур'ера» еженедельно бывает в деревнях Слуцкого района. Она рассказывает сельчанам о газете и беседует с ними. Вот что рассказали ей о своей жизни и работе жители деревень Терасполь, Лопатичи и Серяги.Случчанка Алла Хорькова — акушерка с 8-летним стажем. Она помогла появиться на свет более 30 детям. Девушка работает в одном из минских роддомов в отделении патологии беременности и отделении обсервации, куда поступают женщины для сохранения беременности. Из-за пандемии в конце прошлого года отделение роддома, где она работала, перепрофилировали для приёма ковидных пациентов. Алла рассказала «Кур'еру», как «на ходу» поменя­лась специализация, с какими трудностями столкнулась и как этот опыт повлиял на неё.В интервью «Кур'еру» художник Вадим Ероховец рассказал, как принял участие в создании нового фасада Слуцкого центра детского творчества. Ещё мы спросили у него, что он думает про внешний вид нашего города в целом и что бы в нём изменил.Чацвёра дзяцей з сям'і жыхара вёскі Гарадзішча, народнага доктара Пракопа Бартошыка і яго жонкі Ульяны, змагаліся з фашызмам. Сыны Сяргей, Павел, Уладзімір і дачка Надзея. Павел прапаў без вестак. Тых, хто вярнуўся жывым з фронту, аднавяскоўцы ўвекавечылі, стварыўшы несмяротны полк з фотаздымкаў у музеі вёскі Гарадзішча. У зале «Удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны» сярод партрэтаў мужчын ёсць фота адзінай жанчыны Надзеі Пракопаўны Бартошык.

Кто-то из вас знает, а кто-то, возможно, нет, что газета «Кур'ер» уже два года делает проект Lampa. Lampa — это клуб для девушек и молодых женщин Слуцка, которые хотят развиваться, заниматься здоровьем, красотой, общаться с другими активными девушками. В 2021 году «Кур'ер» решил перезапустить проект Lampa. Мы рабо­таем над тем, чтобы сделать проект площадкой для девушек и молодых женщин всей Бела­руси.