В Слуцке из квартиры на Пионерской, о которой знают в Администрации президента, после пожара выносят мусор. Фотофакт

Во вторник, 18 мая, работники ЖКХ освобождали квартиру, находящуюся в доме № 1 по улице Пионерской (возле магазина «Виталюр»), от вещей старых жильцов.
РАНЕЕ. «Отпраздновали выселение — сожгли хату»… История пожара в Слуцке 1 мая и про квартиру, о которой знают в Администрации президента
- 24 февраля 2020 года. «Кровищи, как кабана резали». Жильцы подъезда в Слуцке требуют выселить семью, которая мешает спокойно жить
- 26 февраля 2020 года. Андрей Янчевский, представители ЖКХ, санстанции и милиции встретились с жильцами подъезда, где «кровищи, как кабана резали». Каким был диалог
- 28 мая 2020 года. Продолжение истории про подъезд. Жильцы: «Ничего не изменилось», власти: «В настоящее время жалоб не поступает»
- 17 июня 2020 года. Что рассказала мать пятерых детей заместителю главы Администрации президента, который приезжал в Слуцк