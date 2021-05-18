В Слуцке из квартиры на Пионерской, о которой знают в Администрации президента, после пожара выносят мусор. Фотофакт

Во вторник, 18 мая, работники ЖКХ освобождали квартиру, находящуюся в доме № 1 по улице Пионерской (возле магазина «Виталюр»), от вещей старых жильцов.

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