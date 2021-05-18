В Слуцке открываются новые пункты по вакцинации против коронавируса. Теперь в городе они будут работать в трёх местах, включая поликлинику. В районе — в каждой участковой больнице и амбулатории.



Подробнее про кампанию «Кур'еру» рассказал Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

С понедельника, 17 мая, на базе Слуцкого медицинского колледжа заработал пункт по вакцинации против COVID-19. «Там хороший здравпункт, процедурный кабинет. Тем более это медицинское учреждение. Есть отдельный вход», — объяснил выбор места Олег Лесников.

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В понедельник в медколледже был первый день приёма на вакцинацию без записи, так как были выходные дни. Пока в ЦРБ определяются с графиком работы прививочного пункта.

По словам главврача, второй пункт откроют на предприятии «Ямполь-Слуцк». Там есть оборудованный медицинский кабинет. Специалисты Слуцкого ЦГиЭ его осмотрели (кабинет соответствует всем требованиям) и дали разрешение на работу.

Сколько проработают пункты по вакцинации, говорить рано. «Будем смотреть. Мы оперативно реагируем на ситуацию», — сказал Олег Лесников.

На вакцинацию лучше записываться предварительно

«Люди должны записываться по телефону 7 17 44 либо регистрироваться на сайте ЦРБ, — пояснил главный врач. — Мы будем смотреть, чтобы везде была равномерная нагрузка, распределять людей. Чем быстрее народ привьётся, тем меньше будет работы у медиков. Пока наплыва нет, но по графику должны вакцинировать по 800 человек в день. На селе будем прививать отдельно в каждой амбулатории».

Хватает ли вакцины

14 мая Слуцкая больница получила 2500 доз вакцины «Спутник V», разлитой «Белмедпрепаратами». На этой неделе ожидается ещё одна поставка.

«С вакциной никаких проблем нет. Всех желающих будем прививать максимально быстро, — добавил Олег Лесников. — Должно быть привито не менее 75% взрослого населения, только тогда сформируется эффективный иммунитет против коронавируса».

Какая обстоят дела с коронавирусом в Слуцке

Обстановка с COVID-19 сейчас стабильная — нет ни роста, ни падения заболеваемости, сказал Олег Лесников. «Ковидные» отделения работают в том же режиме, что и раньше.