На окраине Слуцка во время дорожных работ выкопали камень размером с автомобиль. Фотофакт

В районе улицы Ивановского рабочие выкопали валун. Фото в редакцию «Кур'ера» прислала читательница.
Напомним, «Кур'ер» сообщал, что в апреле начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат до 30 июня.
Что сделают на улице Ивановского:
- улицу полностью благоустроят;
- проложат ливневую канализацию;
- установят светофор на пересечении улиц Ивановского и Магистральной;
- появятся две автобусные остановки;
- сквозной проезд к детскому саду с улицы Ивановского.