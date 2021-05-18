На окраине Слуцка во время дорожных работ выкопали камень размером с автомобиль. Фотофакт

Отдел новостей
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В районе улицы Ивановского рабочие выкопали валун. Фото в редакцию «Кур'ера» прислала читательница.

На окраине Слуцка во время дорожных работа выкопали камень размером автомобиль. Фотофакт

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Напомним, «Кур'ер» сообщал, что в апреле начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат до 30 июня.

Что сделают на улице Ивановского:

  • улицу полностью благоустроят;
  • проложат ливневую канализацию;
  • установят светофор на пересечении улиц Ивановского и Магистральной;
  • появятся две автобусные остановки;
  • сквозной проезд к детскому саду с улицы Ивановского.