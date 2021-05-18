На окраине Слуцка во время дорожных работ выкопали камень размером с автомобиль. Фотофакт

В районе улицы Ивановского рабочие выкопали валун. Фото в редакцию «Кур'ера» прислала читательница.

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Напомним, «Кур'ер» сообщал, что в апреле начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат до 30 июня.

Что сделают на улице Ивановского: