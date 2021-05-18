Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Беларуси, в интервью СТВ рассказал, что «Спутник V» обходится белорусскому бюджету в 52 рубля за два компонента. Это без учёта расходных материалов, например, тех же шприцев.

По словам замминистра здравоохранения, один из основных факторов, почему Беларусь отдала предпочтение российской вакцине, — цена.

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«Вакцина Pfizer изначально предлагалась по стоимости около 80 долларов США. Я думаю, что не каждый из нас отдал бы такую сумму за вакцину. Ну, а для государства это были бы определённые расходы», — отметил замминистра.

Как утверждает Александр Тарасенко, «Спутник V» уже доказал свою эффективность и безопасность: осложнений в Беларуси и России не зарегистрировано, а 92% привитых получают стойкий иммунитет к болезни. При этом оставшиеся 8% даже если заболеют, то болезнь будет протекать у них в лёгкой форме.

РАНЕЕ. Напомним, что 14 мая в Слуцк привезли 2500 доз «Спутник V», разлитую в «Белмедпрепаратах».