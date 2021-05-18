Ремонт путей. 24 и 25 мая отменяются рейсы некоторых региональных поездов

Отдел новостей
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В связи с проведением ремонтных работ 24 и 25 мая отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».

Отменяются рейсы:

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  • № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).
  • № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).

Поезд региональных линий экономкласса № 6524 Солигорск-Осиповичи проследует изменённым расписанием на участке Старые Дороги-Осиповичи.

Станция, остановочный пункт Прибытие Отправление
Старые Дороги 15.52
о.п. Александровка 15.58 15.59
Фаличи 16.07 16.08
о.п. Ульяновка 16.16 16.17
Дараганово 16.23 16.24
о.п. Гряда 16.29 16.30
Деревцы 16.36 16.43
Осиповичи 16.54