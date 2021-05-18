Ремонт путей. 24 и 25 мая отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 24 и 25 мая отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».
Отменяются рейсы:
- № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).
- № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).
Поезд региональных линий экономкласса № 6524 Солигорск-Осиповичи проследует изменённым расписанием на участке Старые Дороги-Осиповичи.
|Станция, остановочный пункт
|Прибытие
|Отправление
|Старые Дороги
|15.52
|о.п. Александровка
|15.58
|15.59
|Фаличи
|16.07
|16.08
|о.п. Ульяновка
|16.16
|16.17
|Дараганово
|16.23
|16.24
|о.п. Гряда
|16.29
|16.30
|Деревцы
|16.36
|16.43
|Осиповичи
|16.54