Ремонт путей. 24 и 25 мая отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 24 и 25 мая отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».

Отменяются рейсы:

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№ 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).

Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08). № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).

Поезд региональных линий экономкласса № 6524 Солигорск-Осиповичи проследует изменённым расписанием на участке Старые Дороги-Осиповичи.