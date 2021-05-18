В TUT. BY пришли сотрудники ДФР. Что известно на данный момент

Сразу несколько редакторов TUT. BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT. BY и Hoster.by.

Что известно на данный момент

Силовики пришли к руководству TUT. BY и Hoster.by.

Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.

Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT. BY, в том числе редакция.

Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

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ДФР пришёл и в региональные офисы TUT.BY.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut. bу будет обнародована позже.

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