Беларусь заняла последнее место в Европе по уровню жизни пенсионеров

Финансово-аналитическое агентство Blacktower Group составило рейтинг европейских стран по уровню жизни пенсионеров. Всего в списке 37 государств. Беларусь заняла последнее место, пишет TUT.BY.

Эксперты изучили индекс преступности, стоимости проживания, цены на недвижимость и продолжительность жизни. Наша страна набрала всего 1,37 балла. Лидеры рейтинга — почти 4. Данные эксперты брали из открытых источников.

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Согласно подсчётам Blacktower Group, Беларусь заняла в рейтинге последнее, 37-е место. Наши соседи заняли более высокие строчки, но не приблизились к первой десятке: Украина заняла 35-е место, Россия — 34-е, Польша — 26-е, Литва — 25-е. На первом месте оказалась Финляндия.

К слову, Беларусь всё же вырвалась в лидеры, правда, по индексу преступности. Если бы не этот негативный критерий, то наша страна могла бы подняться на пару мест выше в общем рейтинге.

Самое высокое место Беларусь заняла по доле населения старше 60 лет — 2-е (на первом — Украина). По уровню стоимости жизни — 6-е, по ожидаемой продолжительности жизни — 35-е, по стоимости недвижимости — 36-е.