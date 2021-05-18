Слуцкая налоговая разъясняет. Какими способами можно оплатить подоходный налог

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Фотографии: Олеся Белая

Инспекция МНС по Слуцкому району напоминает читателям «Кур'ера», что физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании налоговых деклараций (расчётов) за 2020 год. Сделать это нужно не позднее 1 июня 2021 года.

Подоходный налог можно уплатить:

  • наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи;
  • безналичным путём в инфокиосках или с помощью интернет-банкинга (мобильного банкинга).

Реквизиты для уплаты подоходного налога:

  • Получатель платежа: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь.
  • УНП получателя: 600 537 220.
  • Учреждение банка: ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК банка AKBBBY2X.
  • Расчётный счёт: BY79AKBB36006260000110000000.
  • Код платежа: 0101 — подоходный налог с физических лиц.

Оплатить подоходный налог можно и в Личном кабинете. Эта услуга доступна клиентам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Белагропромбанк», которые подключены к интернет-банкингу.

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Для уплаты подоходного налога через Личный кабинет нужно:

  • зайти на портале МНС в Личный кабинет физического лица;
  • открыть раздел «Оплата налогов»;
  • выбрать из находящихся в разделе «Оплата налогов» сведений строку «Подоходный налог»;
  • выбрать вкладку «Оплатить через Интернет-банкинг» того банка, чьим клиентом является физическое лицо;
  • произвести уплату подоходного налога.

Если человек находится за границей

Тогда уплатить подоходный налог в бюджет РБ можно международным банковским переводом. Подробная информация размещена на сайте nalog.gov.by.

За несвоевременную уплату налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 14.4 КоАП РБ в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога.