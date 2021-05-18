Андреа Меса из Мексики. Как выглядит «Мисс Вселенная-2021» (фото), Слуцк
Представительница Мексики 26-летняя Андреа Меса стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего 16 мая в штате Флорида. В финале она опередила представительниц Бразилии и Перу. Меса работает программистом и выступает против насилия по гендерному признаку. Корону на Месу надела «Мисс Вселенная-2019» Зозибини Тунзи из ЮАР. В 2020 году конкурс из-за пандемии коронавируса не проводился. Фото: Rodrigo Varela / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA