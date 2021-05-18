Маршрутное такси в Минской области. Где и как заказать

Все города Минской области достаточно тесно связаны с самой столицей. И многим жителям регулярно приходится ездить в обоих направлениях по работе или по личным вопросам. И для того чтобы они могли вовремя добраться, работает маршрутное такси в Минской области, в частности, которое следует с юга в столицу.
Где и как заказать маршрутку?
Мы предлагаем заказать маршрутное такси в Минской области по телефонам + 375 29 774 33 55, +375 33 774 33 55, +375 44 774 33 55, диспетчер всегда ответит вам с 06.00 до 22.00. Или же вы можете круглосуточно воспользоваться формой онлайн-заказа на сайте https://stolica-express.by. Поездка с нами — это всегда удобные автомобили, вежливые водители и, безусловно, своевременное прибытие.
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