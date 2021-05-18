Маршрутное такси в Минской области. Где и как заказать

Все города Минской области достаточно тесно связаны с самой столицей. И многим жителям регулярно приходится ездить в обоих направлениях по работе или по личным вопросам. И для того чтобы они могли вовремя добраться, работает маршрутное такси в Минской области, в частности, которое следует с юга в столицу.



Где и как заказать маршрутку?

1 из 3

Сегодня много частных перевозчиков, и у пассажиров есть возможность выбрать любого. Но следует обращать внимание, что не все из них работают официально, что может повлечь ряд негативных последствий для пассажиров. А именно — не всегда вовремя проходят техосмотр автомобили, отсутствует страховка. Также у таких перевозчиков, как правило, нет регулярных рейсов и часто случаются опоздания с прибытием в конечный пункт. Маршрутка «Любань-Минск» от официального перевозчика — это гарантия того, что вы прибудете на нужную станцию в срок и поездка будет безопасной. Машина идёт через Слуцк, Солигорск.

Мы предлагаем заказать маршрутное такси в Минской области по телефонам + 375 29 774 33 55, +375 33 774 33 55, +375 44 774 33 55, диспетчер всегда ответит вам с 06.00 до 22.00. Или же вы можете круглосуточно воспользоваться формой онлайн-заказа на сайте https://stolica-express.by. Поездка с нами — это всегда удобные автомобили, вежливые водители и, безусловно, своевременное прибытие.