Запрет на видео- и фотосъёмку, изменение внешности… Лукашенко подписал законы о госзащите и нацбезопасности

Чиновники, силовики, судьи, а также иные лица — от журналистов до членов избирательных комиссий, в отношении которых в МВД поступит обращение от руководителя госоргана об угрозе посягательства на их жизнь, здоровье или имущество, смогут попасть под защиту властей.

Силовики не будут нести ответственность за вред, который они нанесли в ходе применения силы, оружия и спецсредств, если применение осуществлялось законно пишет TUT.BY.

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Такие изменения содержатся в законах «О государственной защите» и «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», которые ранее в двух чтениях приняла Палата Представителей и одобрил Совет Республики. 17 мая законы были включены в Национальный реестр правовых актов. Это значит, что их подписал Александр Лукашенко.

Как и кого хочет защищать государство

«Защищаемое лицо», а также его близкие могут рассчитывать на широкий спектр способов защиты — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности, если обеспечить его безопасность другими мерами нельзя. Для этого нужно написать заявление или просто дать согласие. Основанием для применения мер безопасности может стать заявление того, кто просит о защите, обращение председателя суда или руководителя госоргана, в котором работает или служит защищаемое лицо, оперативные сведения об угрозе его жизни или здоровью.

могут рассчитывать на широкий спектр способов защиты — если обеспечить его безопасность другими мерами нельзя. Для этого нужно написать заявление или просто дать согласие. Основанием для применения мер безопасности может стать заявление того, кто просит о защите, обращение председателя суда или руководителя госоргана, в котором работает или служит защищаемое лицо, оперативные сведения об угрозе его жизни или здоровью. Обновлённый закон также существенно расширяет список лиц, на которые распространяется государственная защита. Например, в перечне подпадающих под защиту появился пункт и «иных лиц». К числу «иных лиц» будут относиться граждане Беларуси, иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в МВД поступит обращение о наличии посягательства на их жизнь, здоровье или имущество.

Некоторые статьи обновлённого закона вступят в силу сразу после его официального опубликования, некоторые — через месяц.

Запрет на съёмку и разрешение на применение силы

Теперь силовики смогут проводить личный досмотр и досмотр транспорта при задержании.

Сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причинённый в результате применения физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применения или использования оружия, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Но, как и ранее, до применения физической силы, спецсредства, оружия, боевой и специальной техники, сотрудник должен предупредить об этом человека, против которого он собирается применять данные средства или приемы. Исключение составляют случаи, когда «промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни» военнослужащего внутренних войск или других людей либо же «может повлечь иные тяжкие последствия».

причинённый в результате применения физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применения или использования оружия, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Но, как и ранее, до применения физической силы, спецсредства, оружия, боевой и специальной техники, сотрудник должен предупредить об этом человека, против которого он собирается применять данные средства или приемы. Исключение составляют случаи, когда «промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни» военнослужащего внутренних войск или других людей либо же «может повлечь иные тяжкие последствия». Органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Сотрудники органов внутренних дел смогут запрещать видео- и фотосъемку.

Некоторые статьи обновленного закона вступят в силу сразу после его официального опубликования, некоторые — через месяц.

РАНЕЕ. С силовиков снимут ответственность за вред, причинённый в результате применения физической силы, и не только