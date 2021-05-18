КГК: В отношении должностных лиц TUT. BY возбуждено уголовное дело

Во вторник, 18 мая, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Об этом сообщает Комитет госконтроля Беларуси.

В сообщении говорится, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, обществом «была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешённой для резидентов ПВТ».

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Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», утверждает КГК.

«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинён ущерб в особо крупном размере», — заявляет ведомство.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

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