Этим летом в Слуцком районе планируется оздоровить 3210 детей (это 34% от общего количества школьников), из них 1070 — в лагерях с круглосуточным пребыванием, 2140 — в лагерях с дневным пребыванием.

В районе будут работать два стационарных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием на 121 койко-место в смену — «Зорька» и «Зенитчик», сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

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Путёвки в лагеря, которые датируются государством (в 2021 году — 215 рублей для 18-дневного лагеря с круглосуточным пребыванием), будут выдаваться в том числе по месту работы одного из родителей через комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

На предприятиях и в организациях предусмотрена доплата за путёвку в оздоровительный лагерь за счёт собственных средств либо средств профсоюзов. В этом случае частичная оплата работников за путёвку в лагерь составит от 10% от полной стоимости путёвки.

Для покупки путёвки в лагерь надо обратиться:

в комиссию по оздоровлению по месту своей работы с заявлением (в лагерь с круглосуточным 18-дневным пребыванием);

к классному руководителю учреждения образования (в лагерь с 18-дневным пребыванием).

Информация про стоимость путёвок, размер доплаты для родителей и другие подробности будут позже, сообщила «Кур'еру» Татьяна Ковалёва, ведущий специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Слуцкого района.