«Многочисленные факты нарушений закона о СМИ…». Мининформ объяснил, за что именно заблокировали TUT. BY

Министерство информации приняло решение ограничить доступ к интернет-ресурсу TUT. BY и его копиям «на основании уведомления Генеральной прокуратуры», сообщает БелТА.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

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В соответствии со ст. 38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", — говорится в объяснении Министерства информации.

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