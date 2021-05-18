Евровидение-2021. Как посмотреть главный музыкальный конкурс Европы и кто фаворит

В Роттердаме стартует «Евровидение»: 18 мая (сегодня) и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая — финал. TUT. BY объясняет, в каком формате пройдет конкурс, как его посмотреть и кто претендует на победу.

В каком формате пройдет конкурс?

Еще зимой организаторы «Евровидения» выбирали между несколькими альтернативами.

Реклама

От варианта «без артистов и зрителей» и формата «ограничения на поездки» (зрители присутствуют на конкурсе, артисты выступают из своих стран) отказались.

Выбор пал на «социальное дистанцирование». Согласно ему, все участники будут соблюдать социальную дистанцию. Зрителям, пожелавшим смотреть конкурс, понадобился отрицательный результат ПЦР-теста.

Те исполнители, которые не смогут лично присутствовать на конкурсе, могут использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений. Этим шансом воспользовалась представительница Австралии Монтень.

Остальные артисты будут выступать на сцене концертного зала Ahoy вживую, но соблюдая все правила. А они достаточно строгие. Например, артисты из Исландии, Польши, Румынии и Мальты не приняли участие в открытии «Евровидение-2021». У представителей делегаций Польши и Исландии оказались положительные тесты на коронавирус, а делегации Румынии и Мальты жили с ними по соседству.

Будут ли участвовать белорусы?

Мы очень подробно освещали историю об участии белорусов на этом конкурсе. Тем, кто пропустил этот сюжет, напомним, что Белтелерадиокомпания выбрала в качестве представителей Беларуси группу. 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что их песня «Я научу тебя»конкурса. Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.

21 марта стало известно, что «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». Однако позднее организаторы конкурса заявили, что, тщательно изучив новый материал, пришли к выводу, что он также нарушает правила.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — говорилось в заявлении организаторов.

Поэтому белорусов в этом году не будет на конкурсе.

Будет ли белорусское телевидение показывать «Евровидение»?

Нет, не будет. Белтелерадиокомпания аргументировала это решение тем, что представителя Беларуси не допустили на конкурс. Также в медиахолдинге заявили, что примут решение об участии в «Евровидении-2022», когда придет время.

TUT.BY обратился в Европейский вещательный союз с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Мы дополним текст, когда получим их ответ.

Как белорусам посмотреть «Евровидение»?

Изменились ли правила?

Прямая трансляция двух полуфиналов и финала традиционно пройдет на официальном«Евровидения». Начало — в 22 часа по белорусскому времени.

В этом году организаторы разрешили по желанию использовать заранее записанный бэк-вокал. Можно использовать живой бэк-вокал или использовать записанный бэк-вокал вместе с живым. Также бэк-вокалисты могут находиться на сцене или за ее пределами.

В следующем, 2022 году это положение могут изменить или отменить.

Кто фаворит конкурса?

По версии британских букмекеров Nicer Odds, главные претенденты на победу — это Италия, Франция и Мальта.

Италию представит рок-группа Måneskin, в которую входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Видео: Eurovision Song Contest

Они познакомились еще во время учебы в римском лицее и создали свою группу в 2016-м. Måneskin переводится с датского языка «лунный свет» (название придумала Виктория, у которой датские корни). В 2017-м группа выпустила свой дебютный сингл, в том же году — дебютный альбом. А в этом году музыканты победили на фестивале «Сан-Ремо» и получили возможность представлять Италию на конкурсе.

Францию представляет 28-летняя Барбара Прави. Она же участвовала на детском «Евровидении», правда заочно. Являлась соавтором слов к песням, с которыми французы в 2019 и 2020 годах выступали на этом конкурсе (кстати, во втором случае они вернулись домой с победой).

Видео: Eurovision Song Contest

Барбара росла в семье музыкантов. Ее дедушка по отцовской лини — серб, мать — иранка. Свою карьеру Виктория начала в 2014-м и уже выпустила три мини-альбома. На конкурсе она представит собственную лирическую песню Voilà («Вот так»).

Наконец, Мальту представляет 18-летняя Дестини Чукуньере. Ее отец — профессиональный футболист, который переехал из Нигерии на этот остров. На родине он сыграл один матч за национальную сборную своей страны.

Видео: Eurovision Song Contest

Дестини начала петь в девять лет и уже побеждала на детском «Евровидении» (в 2015-м). Год назад ее отобрали на взрослое «Евровидение», но после его отмены не стали менять решения. На конкурсе этого года девушка выступит с заводной композицией Je Me Casse.

Впрочем, прогнозы букмекеров — дело неблагодарное. Поэтому не будем удивляться, если победителем станет «темная лошадка».