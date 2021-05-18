«Мне приятно, когда люди замечают мои публикации». Интервью с любителем животных Артуром Оборотовым, победителем премии «Instagram года»

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«Кур'ер» продолжает цикл интервью с победителями премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк» — 2021. Наш третий герой — Артур Оборотов, 24-летний блогер, который рассказывает и показывает в Instagram жизнь своего питомца — золотистого ретривера. В интервью Артур поделился, почему редко ведёт страницу (хотя там интересные и весёлые видео) и кого читает в соцсетях.

Кто победил в «Instagram года» в этом году. Фото, имена и подарки
Артур Оборотов
Артур Оборотов по образованию техник-механик. На данный момент учится на заочном отделении по специальности «инженер-энергетик». В аккаунте @golden_myrano, который он ведёт, 153 подписчика.

«Скорее всего, в том, что аккаунт обновляется редко, виновата лень. Моя аудитория — любители собак. Мне приятно, когда люди замечают мои публикации. Но нужна регулярность, и тогда будет толк», — сказал Артур.

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Помимо любви к собакам, Артур увлекается спортом. В Instagram его вдохновляют такие спортивные блогеры, как Виктор Блуд, Кирилл Сарычёв, Денис Семинихин и другие. По словам молодого человека, они мотивируют и пропагандируют спорт, делают это креативно и красиво.

«В то же время есть над чем задуматься, осмыслить и применить к себе. Эти блогеры поднимают не только темы о спорте, но и о других сферах жизни», — пояснил собеседник.

Посмотрите эти забавные и милые видео (осторожно, много нежности и любви):

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Публикация от Murano (@golden_myrano)

 

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Публикация от Murano (@golden_myrano)

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Публикация от Murano (@golden_myrano)

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«Кур’ер» определился с номинациями премии «Instagram года» и конкурсантами

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