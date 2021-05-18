«Его деятельность держится только на энтузиастах…» Что происходит с музеем в слуцкой деревне Городище

Сегодня, 18 мая, музейные работники и ценители прекрасного разных стран отмечают Международный день музеев.

Принято считать, что через музеи общество выражает своё отношение к историко-культурному наследию. И с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу. Кризис, вызванный COVID-19, затронул культуру больше, чем многие другие сферы. Потому крайне важно в это время максимально поддержать наши музеи.

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Социальный проект «Музей деревни Городище» продолжает быть хранителем местных традиций. Но его деятельность держится только на энтузиастах. Здание нужно содержать в порядке, топить печь в холода, убирать снег. Посетителей здесь мало, особенно в коронавирусную эпоху, но они есть. Приходили гости даже в первый день нового года. Приезжал мужчина из Микашевичей и местные жители были.

Приходили и выпускники Бокшицкой школы 2011 года.

Учительница белорусского языка этой школы Валентина Шишко устроила для учеников 5 и 6 классов экскурсию и костюмированную викторину по залу этнографии.

Хотелось бы встретиться с представителями трудовых коллективов, которые работают на территории сельсовета. Обсудить возможности сотрудничества с молодёжью. Координатором этой работы вполне мог бы стать председатель сельисполкома Владимир Горбенко. Он много раз поддерживал эту социальную инициативу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с главой местной администрации.

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