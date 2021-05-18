В Слуцке пройдёт суд над мужчиной, которого обвиняют в жестоком убийстве сожительницы на улице Ивановского

Во вторник, 18 мая, в 11.00 в Слуцке начнётся первое заседание Минского областного суда по делу об убийстве женщины на улице Ивановского.

Случчанин Н. обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ).

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Напомним, ночью 28 ноября 2020 года в Слуцке было обнаружено тело 41-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Тело нашли на Ивановского, в квартире, где убитая жила. Был задержан 34-летний мужчина, ранее судимый сожитель покойной.

Случчанин сознался в убийстве. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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