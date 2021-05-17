Сколько белорусы возмещают за ЖКУ и проезд в общественном транспорте. И как на это влияют цены на газ и девальвация

По планам правительства белорусы в 2020 году должны были покрывать примерно 83,2% затрат за жилищно-коммунальные услуги. Однако этот показатель оказался ниже, чем планировалось изначально, пишет TUT.BY. Почему так произошло, объяснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли РБ (МАРТ). А в ведомстве рассказали про возмещение за проезд в городском общественном транспорте и поездами на железной дороге.

Сколько белорусы возмещают за ЖКУ

В 2020 году белорусы возместили 79,9% затрат на ЖКУ, вместо 83,2%. Это обусловлено опережающим ростом затрат на жилищно-коммунальные услуги при фиксированных тарифах для населения, выраженных в белорусских рублях.

Реклама

Как объяснили в МАРТ, девальвация в 2020 году повлияла на затратную часть тарифов для населения. Это коснулось энергоресурсов, так как цена на природный газ, импортируемый из РФ, для Беларуси устанавливается в долларах США, поэтому страна платит за него в валюте.

Доля валюты (стоимость природного газа) в затратах на электро- и теплоэнергию достигает 69% и 95%. Удельный вес электроэнергии в затратах на такие услуги, как водоснабжение и водоотведение, составляет порядка 20−25%.

На 2021 год планируемый уровень возмещения населением затрат на оказание ЖКУ — 82,3%.

Сколько белорусы возмещают за проезд в городском общественном транспорте и в поездах

Затраты на оказание услуг по перевозке пассажиров городским транспортом, пригородным автомобильным транспортом и ЖД транспортом общего пользования сейчас не возмещаются населением в полном объёме, рассказали в МАРТ.

Основными причинами низкого уровня возмещения населением затрат по итогам 2020 года являются:

резкое снижение количества перевозимых пассажиров;

рост затрат транспортных предприятий в связи с необходимостью обновления;

ремонт подвижного состава.

В ведомстве напоминают про антиинфляционную программу на 2021−2023 годы. По этим планам, к концу 2023 года хотят выйти на уровень возмещения затрат за проезд в городском общественном транспорте не меньше 70% (в областях — как минимум 85%, а в Минске — 60%), в пригородном автомобильном транспорте — не меньше 60%.

Этой же программой запланировано, что по пассажирским железнодорожным перевозкам возмещение будет на уровне 20%. Достигнуть этих показателей намерены за счёт повышения тарифов и оптимизации затрат.

— На сегодняшний день выход на 100-процентный уровень возмещения населением затрат на городские перевозки пассажиров не планируется, — пояснили в МАРТ.

Сколько возмещаем за телефонные звонки и почтовые услуги

В 2020 году белорусы возместили около 80% затрат на услуги телефонной связи по межгороду. За услуги местной телефонной связи и пересылке простых писем — полностью.

На эти услуги власти устанавливают предельные максимальные тарифы, превышать которые не позволяют.

Как уточнили в ведомстве, при установлении тарифов МАРТ стремится обеспечить повышение уровня окупаемости услуг с одновременным сохранением их доступности для населения.