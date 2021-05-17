Проект газеты «Кур'ер» Lampa ждут перемены. Вы можете к ним подключиться

Уважаемые читатели! Кто-то из вас знает, а кто-то, возможно, нет, что газета «Кур'ер» уже два года делает проект Lampa. Lampa — это клуб для девушек и молодых женщин Слуцка, которые хотят развиваться, заниматься своим здоровьем, красотой, общаться с другими активными девушками.

Мы делали офлайн- и онлайн-ивенты, выпускали онлайн-журнал с интересными темами (вы можете читать его на сайте «Кур'ера»), вели Instagram.

В 2021 году мы решили перезапустить Lampa.

Сейчас идёт работа над тем, чтобы сделать проект площадкой для девушек и молодых женщин всей Беларуси. Это значит, что для читательниц будет больше интересного и полезного контента и они смогут общаться и дружить с девушками со всей страны.

Основными авторами проекта будут блогеры — не только топовые, но и начинающие. Авторы проекта помогут расти начинающим блогерам, будут проводить для них образовательные мероприятия.

Полностью поменяется визуальный стиль и дизайн платформ проекта. Женский сайт станет не только современнее, но и удобнее. А ещё в планах — запуск YouTube-канала.

Женский проект возобновит офлайн-встречи, но теперь они будут проходить не только в Слуцке, но и в дргуих городах Беларуси.

Глобальное обновление Lampa готовится к июню.

Пока проект ещё в процессе перезапуска — пишите на vika@kujer.info , tb@kurjer.info.

Расскажите о Lampa всем, кому может быть интересно следить за нашими событиями, читать нас, а также помогать нам делать наш проект.