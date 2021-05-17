Проект газеты «Кур'ер» Lampa ждут перемены. Вы можете к ним подключиться

Мы делали офлайн- и онлайн-ивенты, выпускали онлайн-журнал с интересными темами (вы можете читать его на сайте «Кур'ера»), вели Instagram.
В 2021 году мы решили перезапустить Lampa.
Сейчас идёт работа над тем, чтобы сделать проект площадкой для девушек и молодых женщин всей Беларуси. Это значит, что для читательниц будет больше интересного и полезного контента и они смогут общаться и дружить с девушками со всей страны.
Основными авторами проекта будут блогеры — не только топовые, но и начинающие. Авторы проекта помогут расти начинающим блогерам, будут проводить для них образовательные мероприятия.
Полностью поменяется визуальный стиль и дизайн платформ проекта. Женский сайт станет не только современнее, но и удобнее. А ещё в планах — запуск YouTube-канала.
Женский проект возобновит офлайн-встречи, но теперь они будут проходить не только в Слуцке, но и в дргуих городах Беларуси.
Глобальное обновление Lampa готовится к июню.
Пока проект ещё в процессе перезапуска — пишите на vika@kujer.info, tb@kurjer.info.
Расскажите о Lampa всем, кому может быть интересно следить за нашими событиями, читать нас, а также помогать нам делать наш проект.