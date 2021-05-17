«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе

Елена Бадьина
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В 11-м городке Слуцка, там, где заканчивается многоэтажная застройка, вдоль берега Случи уже более 30 лет существуют огороды размером в одну сотку. Когда-то их «нарезали» жителям военного городка. «Кур'ер» поговорил с горожанами, которые несколько десятилетий возделывают эту землю, и спросил, зачем им это нужно.

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Фотографии: Елена Бадьина
Если перейти дорогу в районе конечной остановки автобусов «Социалистическая», сразу попадаешь на огороды. Сюда не подведена вода, здесь нет дачных построек и заборов в привычном их понимании. Но эти крошечные наделы ухожены, и видно, что люди здесь работают постоянно. Такой своеобразный оазис среди пустырей.

«Без огорода на пенсию не прожить»

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Валентина очень любит цветы
Первой встретили Валентину. Она приветливо поздоровалась, но попросила соблюдать социальную дистанцию. Случчанка рассказала, что пользуется землёй уже 30 лет. Сначала ходила сюда вместе с мужем, но сейчас она осталась одна.

Валентина всю жизнь проработала в библиотеке и получает маленькую пенсию. На огородной сотке выращивает все необходимые овощи и даже картофель, ягоды. Этих запасов ей одной хватает до нового урожая, в магазинах не покупает. «Без этой сотки я бы не выжила», — сказала женщина.

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Поскольку воды нет, то Валентина посадки специально не поливает: «У меня само растёт и так, без урожая не остаюсь».

Для красоты есть на участке и цветы, которые радуют глаз: «Однажды прихожу и вижу, что часть тюльпанов срезана. Я расстроилась. Потом заметила на палке полиэтиленовый мешочек, а в нём деньги и записка: „Извините, спасибо“. Хорошо, что люди совестливые, но лучше бы без спроса не брали».

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Стоило Валентине спуститься к речке, тут же появился лебедь в расчёте на корм
Ухаживать за посадками Валентине непросто — болят ноги. Но она говорит, что будет ходить сюда, пока сможет: «Для меня поход на огород — это ещё и общение, особенно во время пандемии. Раньше я на разные мероприятия для пенсионеров ходила, а теперь опасаюсь. Так бы и сидела одна в четырёх стенах с телефоном, если бы не огород».

«Свои продукты чистые — это здорово!»

На соседнем от Валентины участке в это же время трудилась Нелли Антоновна. В прошлом она педагог. Огородом занимается примерно 20 лет. Её надел немного больше, чем у соседки.

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Нелли Антоновна уделяет огороду два часа в день
Случчанка рассказала, что, когда на соседнем участке не стало хозяев, она стала делать грядки и на нём. Нелли Антоновна рационально использует каждый кусочек земли. У неё, кроме грядок с овощами, есть кусты смородины, малины и даже плодовые деревья.
«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Для полива грядок люди используют воду из реки
«Я вожусь с огородом не потому, что денег не хватает. Когда свои продукты, то знаешь, что они чистые, без химии. Это здорово! Да и движение, активность — тоже хорошо. Раньше я проводила времени на огороде больше, но сейчас возраст и болезни не позволяют. Если перетружусь, то давление подскакивает. Поэтому я себе определила — не больше двух часов, — сказала Нелли Антоновна. — Хожу каждый день, всё успеваю. За водой — на речку, она рядом. Иногда внучка помогает».

«Огород — это привычка, как физзарядка»

На своём участке трудился и Николай. Сейчас он пенсионер, а в прошлом — военный. На его земле — порядок, ровные грядки с посадками, клумба с цветами и даже теплица, в которой одно время случчанин выращивал перцы и помидоры.

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Николай обустраивал огород не один год
Николай бывает здесь постоянно, пешком от дома, где он живёт, буквально пять минут. «Огород — это привычка, как физзарядка, — сказал он. — Раньше, бывало, когда работал, мог и в 4 утра встать, умыться — и сюда. Поработаю здесь, душ приму и на работу».

Пенсионер рассказал, что на огороде любит бывать и его внук: «Ему интересно копаться в земле, смотреть, как что растёт, всегда находит какое-то занятие».

Участки рядом…

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе

«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Некоторые огородники обозначили участки вот таким аутентичным забором
«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе
Как приятно, должно быть, провести время в жаркий день не на балконе, а вот на такой скамейке под деревьями у реки
«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе