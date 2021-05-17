«Без этой сотки я бы не выжила». Как жители многоэтажек в Слуцке разводят огород в городе

В 11-м городке Слуцка, там, где заканчивается многоэтажная застройка, вдоль берега Случи уже более 30 лет существуют огороды размером в одну сотку. Когда-то их «нарезали» жителям военного городка. «Кур'ер» поговорил с горожанами, которые несколько десятилетий возделывают эту землю, и спросил, зачем им это нужно.

Если перейти дорогу в районе конечной остановки автобусов «Социалистическая», сразу попадаешь на огороды. Сюда не подведена вода, здесь нет дачных построек и заборов в привычном их понимании. Но эти крошечные наделы ухожены, и видно, что люди здесь работают постоянно. Такой своеобразный оазис среди пустырей.

«Без огорода на пенсию не прожить»

Первой встретили. Она приветливо поздоровалась, но попросила соблюдать социальную дистанцию. Случчанка рассказала, что пользуется землёй уже 30 лет. Сначала ходила сюда вместе с мужем, но сейчас она осталась одна.

Валентина всю жизнь проработала в библиотеке и получает маленькую пенсию. На огородной сотке выращивает все необходимые овощи и даже картофель, ягоды. Этих запасов ей одной хватает до нового урожая, в магазинах не покупает. «Без этой сотки я бы не выжила», — сказала женщина.

Реклама

Поскольку воды нет, то Валентина посадки специально не поливает: «У меня само растёт и так, без урожая не остаюсь».

Для красоты есть на участке и цветы, которые радуют глаз: «Однажды прихожу и вижу, что часть тюльпанов срезана. Я расстроилась. Потом заметила на палке полиэтиленовый мешочек, а в нём деньги и записка: „Извините, спасибо“. Хорошо, что люди совестливые, но лучше бы без спроса не брали». Ухаживать за посадками Валентине непросто — болят ноги. Но она говорит, что будет ходить сюда, пока сможет: «Для меня поход на огород — это ещё и общение, особенно во время пандемии. Раньше я на разные мероприятия для пенсионеров ходила, а теперь опасаюсь. Так бы и сидела одна в четырёх стенах с телефоном, если бы не огород».

«Свои продукты чистые — это здорово!»

На соседнем от Валентины участке в это же время трудилась Нелли Антоновна. В прошлом она педагог. Огородом занимается примерно 20 лет. Её надел немного больше, чем у соседки. Случчанка рассказала, что, когда на соседнем участке не стало хозяев, она стала делать грядки и на нём. Нелли Антоновна рационально использует каждый кусочек земли. У неё, кроме грядок с овощами, есть кусты смородины, малины и даже плодовые деревья. «Я вожусь с огородом не потому, что денег не хватает. Когда свои продукты, то знаешь, что они чистые, без химии. Это здорово! Да и движение, активность — тоже хорошо. Раньше я проводила времени на огороде больше, но сейчас возраст и болезни не позволяют. Если перетружусь, то давление подскакивает. Поэтому я себе определила — не больше двух часов, — сказала Нелли Антоновна. — Хожу каждый день, всё успеваю. За водой — на речку, она рядом. Иногда внучка помогает».

«Огород — это привычка, как физзарядка»

На своём участке трудился и Николай. Сейчас он пенсионер, а в прошлом — военный. На его земле — порядок, ровные грядки с посадками, клумба с цветами и даже теплица, в которой одно время случчанин выращивал перцы и помидоры. Николай бывает здесь постоянно, пешком от дома, где он живёт, буквально пять минут. «Огород — это привычка, как физзарядка, — сказал он. — Раньше, бывало, когда работал, мог и в 4 утра встать, умыться — и сюда. Поработаю здесь, душ приму и на работу».

Пенсионер рассказал, что на огороде любит бывать и его внук: «Ему интересно копаться в земле, смотреть, как что растёт, всегда находит какое-то занятие».

Участки рядом…