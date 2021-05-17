Недавние истории, как жители Слуцка стали жертвами мошенников во «ВКонтакте». И чем вишинг отличается от фишинга

Артём Филипович, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Слуцкого РОВД, в очередной раз напоминает читателям «Кур'ера» об интернет-мошенниках, которые ежедневно пытаются обмануть доверчивых людей, и рассказывает о самых распространённых киберпреступлениях, зарегистрированных в Слуцком районе.

Чем вишинг отличается от фишинга

«У большинства на слуху есть такие слова, как вишинг и фишинг. Многие, к сожалению, уже успели столкнуться с тем, что им на мобильные телефоны через различные мессенджеры, например, Viber или WhatsApp, звонили неизвестные и представлялись работниками банков, — рассказывает Артём Филипович. — Мошенники под различными предлогами пытались узнать либо личные паспортные данные, либо реквизиты банковских карт, либо реквизиты доступа к интернет-банкингу. И те, кто попадался на эти уловки, лишались денежных средств со своих карт-счетов. Данный вид кибермошенничества называется вишинг.

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В данной ситуации, чтобы не стать жертвой кибермошенника,

не стоит по телефону сообщать те сведения, которые просит собеседник,

нельзя устанавливать на мобильный телефон какие-либо программы,

а лучше обратиться в банк и уточнить, действительно ли были несанкционированные операции по вашим счетам.

Отмечу, что на такие уловки в большинстве своём попадают пожилые люди, которые в меньшей степени пользуются интернетом и не знают о таких мошенниках.

Хочется обратиться к случчанам: донесите информацию о таких мошенниках своим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, расскажите им, что не стоит по телефону никому сообщать сведения о своих банковских картах или свои паспортные данные. Таким образом можно будет уберечь своих близких от противоправных действий.

Под фишингом понимается такой вид киберпреступлений, когда, например, при продаже товаров через интернет мошенники, общаясь с людьми через Viber, WhatsApp или Telegram, соглашаются на выгодных для продавца условиях приобрести товар. После этого они сбрасывают «фишинговые» ссылки, при переходе по которым отображается информация о совершённом переводе, для получения которого необходимо ввести реквизиты своей банковской карты (номер карты, срок действия, CVV-код, уникальный код из поступившего SMS).

После того как продавец вводит все необходимые данные, злоумышленники получают несанкционированный доступ к его банковским счетам и похищают с них денежные средства.

В данном случае людям

не стоит переходить по подозрительным ссылкам, которые им сбрасывают собеседники,

а тем более ни в коем случае нигде не вводить сведения о своих банковских картах".

Мошенничество, когда просят финансовую помощь

«Также наиболее распространённым видом киберпреступлений являются мошенничества в соцсетях, когда преступники просят о финансовой помощи, — отмечает Артём Филипович. — Так, после взлома персональных страниц граждан (например, во „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Instagram и т. д. ) злоумышленники рассылают сообщения с просьбами одолжить деньги, например, 100−150 рублей, на короткий срок (как показывает практика, на 1−2 дня).

Люди, не подозревающие о том, что ведут переписку не с другом либо знакомым человеком, не удостоверяются, действительно ли нужна помощь, и переводят деньги на банковские карты, которые им указывают злоумышленники.

После того как у мошенника получилось обмануть человека, он под различными предлогами пытается выманить у потерпевшего ещё больше денег. Если у преступника это не получается, переписка прекращается и он пытается обмануть уже другого.

О том, что люди стали жертвой таких мошенников, они порой узнают через несколько дней, когда обращаются к человеку за возвратом долга. Тогда выясняется, что на самом деле они вели переписку не со своим знакомым, а со злоумышленником.

Из последних таких случаев в Слуцком районе

10 мая этого года в РОВД обратился житель Слуцкого района. Молодой человек сообщил, что аккаунт его брата, который находится в командировке в России, во „ВКонтакте“ был взломан. Неизвестный вёл переписку от имени брата, мол, ему необходима финансовая помощь. Так, мошенник убедил парня перевести 150 рублей на банковскую карту, реквизиты которой он сообщил в переписке. В результате деньги были похищены.

на банковскую карту, реквизиты которой он сообщил в переписке. В результате деньги были похищены. В тот же день в Слуцкую милицию обратился ещё один житель Слуцкого района. Он сообщил, что неизвестный взломал его аккаунт во „ВКонтакте“ и начал переписываться с его знакомыми. Злоумышленник от имени парня просил одолжить 150 рублей на пару дней. На уловки мошенника попалась жительница Солигорска, с которой случчанин вместе работает. После того как девушка перевела деньги, мошенник продолжил писать ей и убедил перевести ещё 150 рублей, что солигорчанка и сделала. Таким образом мошеннику удалось похитить у доверчивой девушки 300 рублей».

Одно главное правило

«Для того чтобы не стать жертвой мошенников, стоит соблюдать одно главное правило: не стоит спешить переводить деньги, которые просят в переписке будь то близкий родственник, друг или коллега по работе.

Лучше перезвонить и уточнить, действительно ли вам писали ваши друзья и просили вас о помощи. Так вы обезопасите себя от преступных посягательств и сохраните свои деньги!» — резюмировал Артём Филипович.