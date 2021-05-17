Случчанка победила на чемпионате страны по ориентированию и завоевала звание мастера спорта

Алеся Дичковская, которая занимается в клубе спортивного ориентирования «Случь», победила в чемпионате Беларуси по ориентированию и выполнила спортивный разряд на средней дистанции.



Об этом «Кур'еру» сообщили в клубе «Случь».

Соревнования проходили 9 мая в Дятловском районе, в деревне Дворец. «Была сложная техническая дистанция и очень непростой по проходимости лес, с большими перепадами высот.

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Мы поздравляем с высоким результатом и новым достижением тренеров Дмитрия и Екатерину Кравченко и, конечно, Алесю Дичковскую! Желаем не останавливаться на достигнутом и идти только вперёд! Это первый мастер спорта в клубе спортивного ориентирования «Случь»!" — сказали «Кур'еру» в клубе «Случь».