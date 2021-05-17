Белорусские учёные выявили белорусский штамм коронавируса

В Беларуси циркулирует коронавирус местного происхождения. Об этом сообщил Анатолий Красько, заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, пишет Sputnik.by.

По словам специалиста, белорусский штамм менее агрессивен, чем индийский.

«Пока мы ещё на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа», — цитирует Красько «СБ. Беларусь Сегодня».

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Специалисты продолжают разрабатывать белорусскую вакцину, изучают кандидатные варианты коронавируса, чтобы выбрать самый иммуногенный среди них. Таким образом белорусская вакцина от коронавируса сможет давать хороший иммунный ответ против всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.

«Мы должны понимать, какие генетические варианты циркулируют в стране, против каких вакцина должна быть эффективна. Отслеживаем все варианты вируса из-за рубежа. В начале марта впервые выявили британский. Будем секвенировать кандидатный вариант — определять нуклеотидные последовательности, чтобы посмотреть его структуру, изучить возможные мутации и замены», — пояснила Елена Гасич, заведующая лабораторией.

В создании белорусского препарата задействованы шесть лабораторий микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в которых трудятся порядка 60 человек. Разработчики консультируются с зарубежными коллегами, в том числе — из России и США.

Белорусская вакцина

Александр Лукашенко 7 мая заявил о создании белорусской вакцины от COVID-19.

В Минздраве уточнили, что вакцина, которую разрабатывают в Беларуси, — инактивированная, то есть сделана из «убитого» вируса: этот тип вакцины хорошо изучен, технология известна давно, вакцина будет малореактогенной, без отдалённых побочных реакций и последствий.

Преимущество будущей вакцины — возможность менять состав при необходимости, если будут происходить серьёзные мутации штаммов.

Из недостатков — трудный процесс производства и длительные сроки создания по сравнению с теми же векторными вакцинами. Работа идёт с высокопатогенным материалом, поэтому требуется высокий уровень биологической защиты.

Учёные уверены, что опытно-промышленная партия препарата начнёт выпускаться с конца 2021 года.

Какое предприятие займётся производством отечественной вакцины, держится в секрете — коммерческая тайна. Над названием тоже пока не думали: «главное — изобрести».