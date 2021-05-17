Марафон «Километры без табака» продлится в Слуцке до 31 мая. Как в нём поучаствовать

Марафон «#километры_без_табака» — не традиционный забег или заезд с общим стартом. Для того чтобы стать его участником, достаточно самостоятельно бегать, ходить или ездить на велосипеде. О подробностях мероприятия «Кур'еру» рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Марафон «#километры_без_табака» проходит с 15 по 31 мая в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака». Организаторы при помощи него хотят повысить мотивацию людей вести активный образ жизни и отказаться от вредной привычки.

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Участником марафона может стать любой желающий

Для этого нужно с 15 по 27 мая делать фото во время велосипедных поездок, или пробежек, или пеших прогулок. Эти снимки с информацией о маршруте, километраже, времени физической активности необходимо выкладывать в Instagram с хештегом #километры_без_табака_слуцк (для Слуцка и района).

Жюри суммирует количество километров по каждому району. Жители района, преодолевшие наибольшее расстояние, станут победителями. А район будет признан «Самым спортивным» и получит кубок.

Кроме того, в районах на усмотрение организаторов могут быть установлены дополнительные награждения участников.