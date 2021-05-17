С силовиков снимут ответственность за вред, причинённый в результате применения физической силы, и не только

Александр Лукашенко подписал документ «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». Теперь с силовиков снимут ответственность за вред, который они могут причинить в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это было сделано в соответствии с законодательством, пишет «Медиазона».

Документ вносит изменения в несколько уже существующих законов. В том числе «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

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Закон уточняет условия применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники. Силовики не будут нести ответственности за вред, причинённый в результате их применения, если это было сделано в соответствии с законодательством.

Также силовикам разрешат применять боевую и специальную техники в случае «пресечения массовых беспорядков».

Сотрудникам органов внутренних дел позволят «запрещать гражданам вести видео-, фото- и киносъёмку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности».