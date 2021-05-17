Наступила неделя весьма необычных дат: день рождения майского жука, кубика Рубика, джинсов… Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

17 мая — День пульмонолога (лечит болезни лёгких). Отмечается с 1997 года. Сегодня пульмонология особенно актуальна в тяжёлое время пандемии. Компьютерная томография нового поколения позволяет распознать болезни лёгких даже на начальных стадиях.

Реклама

18 мая — День рождения майского жука. Майский жук живёт по солнечным часам. Днём эти насекомые малоподвижны, сидят на деревьях, а в сумерках и ночью они кормятся. Для деревьев особенно опасны личинки. Например, личинка третьего возраста в течение дня съедает корешки двухлетней сосны. Уничтожают жуков скворцы: за один сезон пара птиц может уничтожить около 8000 майских жуков.

19 мая — День рождения кубика Рубика. Идея создания кубика возникла у венгерского архитектора Эрно Рубика в 1974 году. Создателю кубика понадобилось 30 дней, чтобы справиться со своим детищем. В мире известно о 43-х квинтиллионах (число с 18 нолями) возможных комбинаций кубика. Из чудо-головоломки собирают картины. Самая большая из них состоит из 80 тысяч кубиков. Её длина — 60 метров, высота — 4 метра. Она расположена в КНР.

20 мая — День рождения джинсов. В 2021 году эти брюки празднуют 148-ю годовщину. Первые джинсы произвёл и продал в 1850 году американец Леви Страусс. Это были прочные штаны из парусины с большим количеством карманов. Изначально джинсы были рабочей одеждой и стоили чуть больше 1 доллара. В 50-е годы XX века человека в джинсах могли не допустить к занятиям и в публичные места. А первая женская модель появилась только в 1981 году.

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В этом году дату справляют 19-й раз. Прообраз современного термина — античное слово «пайдейя». Оно впервые появилось в трудах Марка Порция Катона Старшего в III—II вв. еке до н. э. В этот день почитают людей, которые внесли значительный вклад в искусство.

22 мая — День рождения тюбика для зубной пасты. Тюбик для зубной пасты изобрёл американский хирург-стоматолог Вашингтон Шеффилд в 1892 году. Дантист усовершенствовал подобные трубочки и сделал их пригодными и удобными для хранения зубной пасты. Согласно статистике, за один год человек в среднем использует 10 тюбиков зубной пасты объёмом 75 мл. Самая дорогая зубная паста в мире создана компанией Elier Cosmetics специально для королевы Англии. Один тюбик стоит 50 тысяч евро.

23 мая — Всемирный день черепахи. Праздник возник в 2000 году. Инициатором события выступило Американское общество спасения черепах. Черепахи появились на Земле 200 миллионов лет назад, а гигантские — 70. Им принадлежит рекорд по задерживанию дыхания среди позвоночных — 614 минут. Проводимые на сообразительность эксперименты показали, что черепахи намного умнее кроликов, уток, куриц и полёвок. Они легко запоминают мелочи.