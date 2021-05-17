Для меня, как и для многих горожан, Слуцк в мае выглядит праздничным благодаря обилию тюльпанов. Кто-то, может, равнодушно проходит мимо клумб с цветущими тюльпанами, но многие замедляют шаги, останавливаются, любуются алыми цветами. Они прекрасны как в центре, так и на окраине.

Давно уже доказано, что красный цвет стимулирует кровообращение, помогает образовываться эритроцитам, положительно влияет на работу сердца и печени, укрепляет иммунную систему. В Древней Руси считали, что красный цвет даёт человеку силы, исцеляет от недугов. Несколько секунд любования цветами — и вы получите заряд энергии и положительных эмоций.

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