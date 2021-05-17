Почему дешевеет доллар: что произошло и что будет дальше

Курс доллара снизился к белорусскому рублю — почти до пятимесячного минимума. TUT. BY спросил у Вадим Иосуба, старшего аналитика «Альпари Евразия», с чем связано снижение курса американской валюты, как долго оно продолжится и может ли она подорожать в ближайшее время.

Эксперт отмечает, что доллар по отношению к белорусскому рублю снижается достаточно устойчиво уже больше месяца.

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7 апреля доллар достиг отметки 2,6676. И с этого момента устойчиво снижается. В первую очередь это было связано с необходимостью уплаты квартальных налогов. С чем это связано в мае, пока не понятно.

Как говорит Вадим Иосуб, одна из причин падения доллара — укрепление белорусского рубля к валютной корзине. То есть к национальной валюте с разными темпами, но дешевеют и евро, и российский рубль.

— Пока нет статистики за май, можно предположить, что население менее интенсивно покупает валюту, — говорит он. — Но кроме того что белорусский рубль сам по себе укрепляется, более заметное снижение доллара связано ещё и с его поведением на мировых рынках. Если говорить конкретно, с его снижением. К примеру, если считать с начала апреля, то евро по отношению к доллару вырос с 1,17 до 1,21. Снижается доллар и к российскому рублю. Если в начале апреля доллар в России достигал 78 российских рублей, то сейчас он стоит около 74 российских рублей. Добавляем к укреплению белорусского рубля падение самого доллара к другим мировым валютам и получаем достаточно заметное падение американца к белорусскому рублю.

На вопрос, сохранится ли тенденция снижения доллара к белорусскому рублю в ближайшее время, эксперт отвечает, что это зависит от многих факторов.

— Смотря что понимать под ближайшим временем. Совсем в краткосрочной перспективе — неделю-две, вероятнее всего, снижение курса доллара продолжится. Для того чтобы тенденция развернулась, нужны какие-то заметные изменения, к примеру во внешней торговле, что может привести к сокращению предложения валюты со стороны экспортеров. К этому могут привести, скажем, санкции в отношении нашей нефтехимической отрасли, — поясняет Вадим Иосуб. — Могут теоретически привести к росту доллара изменения в нашей денежно-кредитной политике. К примеру, если более активно начнут печататься деньги на спасение госпредприятий. Исключать ни влияние санкций, ни изменение денежно-кредитной политики мы не можем. И если второе пока под вопросом, то с сокращением валютной выручки от экспорта нефтепродуктов мы можем столкнуться уже совсем скоро. И, соответственно, эффект от этого валютный рынок может почувствовать на себе уже в ближайший месяц.