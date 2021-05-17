«Для меня - занятие, для детей - как зоопарк». Случчанин рассказал, как развёл хозяйство в городе

Сергей Красуцкий — не из тех пенсионеров, что сидят на скамейке и плачутся на жизнь да небольшую пенсию. Он не говорит о возрасте, много двигается и находит разные занятия. Живёт в Слуцке в частном доме. На подворье развёл большое, по городским меркам, хозяйство.

Сергей Красуцкий считает, что пенсия — это всего лишь новая страница в жизни, насыщенная другими приятными событиями.

Реклама

«Жизнь меня здорово помотала, — рассказывает Сергей. — Я окончил Полтавское высшее военное училище связи. Служил в Нижнеудинске Иркутской области. Потом — Северная группа войск, Польша, Молдавия. Служба закончилась в Молдавии в 1985 году, уволился и уехал в Слуцк.

Когда задумался о своём хозяйстве

Мне тогда не было и тридцати лет. Устроился начальником объединённых служб в Слуцкую ЦРБ. В поисках большей зарплаты работал завхозом, бригадиром дорожной бригады, заведующим фермой. Работая заведующим фермой, осознал преимущества ведения подсобного хозяйства. Тогда и решил завести домашних животных, ведь жил в частном доме.

Когда вышел на пенсию, хозяйство значительно расширил. Вижу только плюсы: и время проходит с пользой, и в доме экологически чистые продукты, да и заработок дополнительный есть.

Пенсия у меня всего 300 рублей. При неполной выслуге военную пенсию потерял. Доход от подсобного хозяйства примерно 100−200 рублей. Если учесть, что ещё есть сад, огород, то продукты для семьи почти не покупаю.

Расходы только на животных. Зерно, комбикорма покупаю через интернет — так дешевле. Овощи свои, частично — на обмен с соседями. Для заготовки сена окашиваю траву сам. Кстати, хорошая физическая разминка. Что-то подкидывают соседи — окос со своих участков. Расходы на содержание животных вполне окупаются.

Что есть на подворье

Сегодня в хозяйстве шесть свиней мелких полудиких пород, десять крупных перепелов, четыре кролика (3 самки, 1 самец), цесарки, куры породы «синь синь дянь» (долголетние, несутся 4−5 лет, сами высиживают птенцов), коза. Есть собака для охраны моего хозяйства.

Это животные репродуктивного возраста для разведения потомства. А доход идёт от молодняка. Коза дойная, от неё получаю молоко, делаем творог.

Коза и свиньи содержатся в сарае. Свинья — животное всеядное, поэтому проблем с прокормом нет. Приплод даёт два раза в год по 8−10 поросят.

Коза раз в год приносит двух козлят. Летом кормлю травой: два ведра в день, для разнообразия иногда даю овощи. Зимой ест сено и овощи.

Для кроликов соорудил клетки на улице, они не боятся холода, но боятся сквозняков. Основной их корм — сено, иногда трава, зерно, комбикорм. Приносят четыре помёта в год по 5−8 детёнышей.

Перепела любят тепло, поэтому живут в клетке в сарае. Клетка 50 на 60 см для 10 птиц достаточно свободная. Основной их корм — трава, овощи, комбикорм. Несутся круглый год — по яйцу в день.

Для цесарок организовал закрытый сеточный вольер. Они холода не боятся, но внутри вольера есть утеплённый домик. Кормлю любым зерном, из расчёта 100 граммов в день на одну птицу. За лето дают 90 яиц.

Корм для кур известный — зерно, трава, комбикорма. Дают тоже по одному яйцу в день почти круглый год, кроме ноября и декабря.

Собака — первый помощник

Моя любимая собака — сторож и помощник. Уследит за всеми. Помню такой случай: провалился в туалет на улице козлёнок. Собака визг подняла. Увидела во дворе бабку, за подол её схватила и тащит к туалету. Бабка ухватила козлёнка, а собака побежала за мной. Если бы не она, козлёнок утонул бы.

Был ещё случай. Раньше держал нутрий. Как-то раз в моё отсутствие детёныши выбрались из клетки и стали разбегаться. Так собака собрала их вместе, бросила в лужу, что поглубже, и сидела рядом до моего прихода.

Моё хозяйство для детей — зоопарк

Для соседских детей моё хозяйство — мини-зоопарк. В выходные, на каникулах они во дворе с утра. А когда молодняк, им ещё интереснее. Можно посмотреть и понянчиться с малышами. Иногда приезжают внуки, тоже проявляют интерес. Их нагружаю работой. А чтобы охотнее работали, приплачиваю. Пусть с детства учатся зарабатывать деньги.

Об отдыхе

Если выпадают свободные выходные, выезжаю на природу, к реке, расслабиться и порыбачить. Когда есть настроение, пишу стихи для себя, для друзей. В советские времена печатался в журнале «Советский воин».

Благоустройство двора и дома — это моя смекалка, фантазия, мои руки и время. Работа на подворье — хороший стимул, чтобы ощущать себя молодым, полным сил, новых идей и не думать о пенсии".