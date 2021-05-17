Сколько стоят услуги/товары со скидкой карты «Кур'ера» и без. Обзор

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем, насколько выгодно иметь карту «Кур'ера».
У карт «Кур'ера» более 40 партнёров, у которых читатели при наличии карты могут получить скидки. Чтобы показать, насколько выгодно иметь карты, мы узнали, сколько стоят услуги/товары со скидкой и без.
Подробная информация и список партнёров здесь.
Уход за кудрявыми волосами от @zavivka_volos_slutsk
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Уход за кудрявыми волосами:
- прикорневой объём: с картой - от 55 рублей, без карты - от 60 рублей. Выгода: от 5 рублей;
- коррекция отросшей завивки: с картой - от 65 рублей, без карты - от 70 рублей. Выгода: от 5 рублей;
- завивка: с картой - от 65 рублей, без карты - от 70 рублей. Выгода: 5 рублей.
Услуги детского развивающего центра «Лесенка»
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Курсы для детей:
- занятия для малышей: с картой — 51,30 рубля, без карты — 54 рубля. Выгода: 2,7 рубля.
- подготовка к школе: с картой — 60,80 рубля, без карты — 64 рубля. Выгода: 3,2 рубля.
- ментальная арифметика: с картой — 66,50 рубля, без карты — 79 рублей. Выгода: 12,50 рубля.
Бьюти-услуги от визажиста и бровиста Юлии Макарени @makeup_makarona
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Услуги:
- коррекция и окрашивание бровей: с картой — 20 рублей, без карты — 25 рублей. Выгода: 5 рублей.
- макияж: с картой — 85 рублей, без карты — 100 рублей. Выгода: 15 рублей.