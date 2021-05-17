«Бабушка разносила вкусности бедным семьям». Какой была простая еврейская семья Буниных из Слуцка, которая жила в конце ХІХ — начале ХХ веков

На рубеже ХІХ и ХХ веков евреи составляли около 77% жителей Слуцка. Среди прочих в городе жили Альтер-Гирш Бунин с женой Гитой и детьми. Они были простыми мещанами, как и большинство тогдашних случчан. Воспоминания внучки Буниных о бабушке и дедушке опубликованы на сайте centropa.org.

Их перевела группа «Старые памятники в Слуцке» во «ВКонтакте», которую ведёт краевед Вера Грабовская.

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Альтер-Гирш

Альтер-Гирш Бунин родился в 1876 году в Слуцке в еврейской семье, учился в хедере. Он не был ортодоксальным евреем, не соблюдал субботу, только отмечал еврейские праздники, такие как Ханука, Рош ха-Шана и Песах, для которых национальные блюда готовили дома.

Альтер-Гирш одевался как мещанин. К этому сословию принадлежала его семья. Носил пиджак и рубашки с галстуками. У него всегда была небольшая густая борода. Был справедливым, добрым и человеком с чувством собственного достоинства. Даже соседи приходили к нему, чтобы уладить какие-то свои споры.

Гита

Гита родилась в 1878 году в Старобине. Она закончила хедер 15-летней девочкой, а позже, к 1900-м годам, уже была многодетной матерью и домохозяйкой. Она была очень весёлой и доброй женщиной.

Дом Гиты был очень гостеприимным. Приходили родственники, навещали друзья, приезжали сёстры, двоюродные братья, племянники. Гостей всегда рассаживали за стол, даже если они были неожиданными. Их угощали лучшей едой. Приходили друзья дочерей Гиты, пели песни, танцевали, читали стихи.

В большие еврейские праздники, такие как Рош ха-Шана, Песах и Пурим, бабушка собирала дома разные вкусности и разносила их бедным семьям в Слуцке.

Она была очень красивой, доброй, любящей и верной матерью и женой. Одевалась как мещанка, а не как еврейка: носила платья, блузки и юбки.

Умерла в 1931 году в Минске во время операции на почках в довольно молодом возрасте — ей было 53 года.

Где похоронены

Гита была похоронена в Минске на еврейском кладбище. Когда фашисты заняли столицу, могила была разрушена. Поэтому память Гиты поминали на могиле её мужа, умершего в 1949 году в Ленинграде.

Когда дочери поставили памятник на его могиле на еврейском Преображенском кладбище, имя Гиты внесли рядом на надгробие.

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