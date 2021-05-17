«Беловежская пуща» продала в Россию несколько зубров

Национальный парк «Беловежская пуща» продал российскому ООО «Виола» партию зубров. Об этом сообщается на сайте парка.

«В Национальном парке „Беловежская пуща“ по результатам учёта 2021 года популяция зубра европейского насчитывает 675 особей. Как известно, зубр в Беларуси занесён в Красную книгу и находится под строгой охраной. Однако фактическая для национального парка численность зубров намного больше оптимальной, что позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории РБ и за рубежом, желающим заниматься содержанием и разведением зубра европейского в полувольных условиях и имеющим для этого необходимые условия содержания», — сообщается на сайте. Согласно договорённостям между ООО «Виола» (Российская Федерация, Костромская область) и ГПУ «НП «Беловежская пуща», а именно разрешению на отлов и вывоз зубров, полученному в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальный парк «Беловежская пуща» 12 мая 2021 года отправил партию зубров покупателю. Точное количество животных не сообщается.