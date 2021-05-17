Команда Слуцкого РОВД приняла участие в велопробеге. Фотофакт

Команда Слуцкого РОВД во главе со Станиславом Чухольским, начальником милиции, 15 мая поучаствовала в велопробеге. Он был посвящён Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Об этом пишет УВД Минского облисполкома.

В велопробеге приняли участие руководители предприятий и организаций района, представители трудовых коллективов и члены профсоюзных организаций.

Перед началом старта участники пробега возложили цветы к памятнику воинам 29-го Знаменского, ордена Ленина Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени танкового корпуса.

Реклама

Протяжённость маршрута составила 29 километров. По пути следования участники акции также возлагали цветы к памятникам воинской славы.

РАНЕЕ. Как в Слуцком районе начался велосипедный тур «Дорогами Победы». Фото