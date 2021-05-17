В Беларуси сокращается количество банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов

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Мужчины в чёрных шапках снимали в банкоматах деньги с чужих карт. Фото
Фото: pixabay.com

С начала года количество банковских карт уменьшилось. Сокращение произошло в первую очередь за счёт карточек «Белкарт». Количество карт других платёжных систем за это время приросло. Также по сравнению с предыдущим кварталом в стране стало меньше банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов, пишет TUT.BY.

Такие данные по состоянию на 1 апреля озвучил Нацбанк.

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Количество карт национальной платёжной системы «Белкарт» по сравнению с пиком в середине 2010-х снизилось более чем в два раза. Вместе с тем прирастает количество кобейджинговых карт Белкарт/Maestro, которыми можно расплачиваться в том числе за границей. Их количество на 1 апреля этого года составило 1 миллион 902 тысячи единиц.

В Беларуси сокращается количество банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов, Слуцк

  • Лидером по количеству эмитированных карт является международная платёжная система Visa — 5 миллионов 730,6 тысяч единиц.
  • Следом идёт международная платёжная система Mastercard с 5 миллионами 708,9 тысячами единиц выпущенных карт.
  • Помимо этого, в Беларуси также выпускаются карты национальной платёжной системы UnionPay. Их количество на 1 апреля составило 3,3 тысячи единиц.

В Беларуси сокращается количество банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов, Слуцк

Также по сравнению с предыдущим кварталом в Беларуси сократилось количество объектов платёжной инфраструктуры — банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов в организациях торговли и сервиса. На 1 апреля в стране было
  • 4345 банкоматов (минус 42 по сравнению с 1 января),
  • 2712 инфокиосков (минус 115)
  • и 160 265 платёжных терминалов (минус 3662).

При этом 97,1% терминалов на данный момент поддерживает возможность бесконтактных платежей.