В Беларуси сокращается количество банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов

С начала года количество банковских карт уменьшилось. Сокращение произошло в первую очередь за счёт карточек «Белкарт». Количество карт других платёжных систем за это время приросло. Также по сравнению с предыдущим кварталом в стране стало меньше банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов, пишет TUT.BY.

Такие данные по состоянию на 1 апреля озвучил Нацбанк.

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Количество карт национальной платёжной системы «Белкарт» по сравнению с пиком в середине 2010-х снизилось более чем в два раза. Вместе с тем прирастает количество кобейджинговых карт Белкарт/Maestro, которыми можно расплачиваться в том числе за границей. Их количество на 1 апреля этого года составило 1 миллион 902 тысячи единиц.

Лидером по количеству эмитированных карт является международная платёжная система Visa — 5 миллионов 730,6 тысяч единиц.

— 5 миллионов 730,6 тысяч единиц. Следом идёт международная платёжная система Mastercard с 5 миллионами 708,9 тысячами единиц выпущенных карт.

с 5 миллионами 708,9 тысячами единиц выпущенных карт. Помимо этого, в Беларуси также выпускаются карты национальной платёжной системы UnionPay. Их количество на 1 апреля составило 3,3 тысячи единиц.

Также по сравнению с предыдущим кварталом в Беларуси сократилось количество объектов платёжной инфраструктуры — банкоматов, инфокиосков и платёжных терминалов в организациях торговли и сервиса. На 1 апреля в стране было

4345 банкоматов (минус 42 по сравнению с 1 января),

2712 инфокиосков (минус 115)

и 160 265 платёжных терминалов (минус 3662).

При этом 97,1% терминалов на данный момент поддерживает возможность бесконтактных платежей.