Как только Беларусь начали окутывать первые лучи весеннего солнца, «Кур`ер» решил отправиться в традиционную поездку по деревням. Но уже не Слуцкого района, а Копыльского.

На этот раз мы не открывали карту, а просто ехали по зову сердца. Именно так мы попали в деревню, где прошло детство Кузьмы Чорного, белорусского советского писателя, драматурга и переводчика.

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Посмотрите, как выглядит Жабчево, местечко, которое так любил драматург.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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