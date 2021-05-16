Как только Беларусь начали окутывать первые лучи весеннего солнца, «Кур`ер» решил отправиться в традиционную поездку по деревням. Но уже не Слуцкого района, а Копыльского.

На этот раз мы не открывали карту, а просто ехали по зову сердца. Именно так мы попали в деревню, где прошло детство Кузьмы Чорного, белорусского советского писателя, драматурга и переводчика.

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Посмотрите, как выглядит Жабчево, местечко, которое так любил драматург.

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк
Фотографии: Александра Шагойко

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), СлуцкРодина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

Родина Кузьмы Чорного. Как выглядит деревня Жабчево Копыльского района (фотофакт), Слуцк

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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