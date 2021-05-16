В воскресенье, 16 мая, в рамках девятого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома ФК «Минск». Матч закончился результативной ничьёй со счётом 2:2. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме случчане пропустили гол в раздевалку на 37-ой минуте матча. Защитник гостей Евгений Чаговец, находясь в штрафной площади хозяев, замкнул головой верховую передачу одноклубника Антона Шрамченко. Этот гол в первом тайме был единственным. К перерыву «бело-синие» проигрывали со счётом 0:1.

Во втором тайме хозяева поля активизировались и за первые шесть минут второго тайма дважды поразили ворота соперников. Первый гол «бело-синие» забили на 47-ой минуте матча. Головой отличился нападающий Стефен Альфред с передачи Евгения Велько. Второй гол случчане забили на 51-ой минуте, в этот раз автором забитого гола стал хавбек Сергей Глебко, который точным ударом с центра штрафной площади отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Гостям удалось сравнять счёт в концовке матча на 80-ой минуте. Полузащитник «красно-синих» Кирилл Зинович, получив пас от Антона Шрамченко, поразил ворота Ильи Брановца в одно касание, забив мяч в левый нижний угол ворот. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» упустил победу над «Минском». Игра закончилась со счётом 2:2.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает оставаться на 12-ой строчке.

Прогноз «Кур'ера» на матч: «Ничья или победа ФК „Минск“» с коэффициентом 1.6 в матче сыграл.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде. В соперниках — ФК «Энергетик-БГУ». Следите за анонсом!