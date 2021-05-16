С чем сталкиваются кандидаты 40+ на собеседованиях. И как правильно писать резюме, чтобы вас взяли на работу

Многие жалуются что после 45 работники становятся никому не нужны, даже если они квалифицированные и компетентные. Но, возможно, дело не в возрасте, а в умении преподносить себя работодателям? Как правильно заполнить резюме, рассказали Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь, Казахстан).

7 страниц резюме с перечислением мест работы — вот что выдаёт 40-летних

— Ради интереса мы стали просматривать некоторые резюме наших знакомых в возрасте 40+. Одно было на шесть страниц, второе — на семь. Оба резюме дочитали до конца и поймали себя на мысли, что они похожи на трудовую книжку. Не хватало разве что печатей.

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Поставьте себя на место специалиста по персоналу и попытайтесь продать себе этих кандидатов с такими резюме. У нас не получилось. Очень много лишней информации, а нужно выделить самое главное. Чтобы это сделать, придётся потратить немало времени.

И в этой ситуации мы на стороне HR. Зачем напрягаться там, где этого можно не делать?

При этом мы прекрасно знали, что оба наших знакомых с гигантскими резюме — крутые специалисты в своём деле и много всего сделали за свою карьеру в разных компаниях. Но их резюме, сделанное по шаблону, который придумали сами же HR-ры, это скрывало.

Для чистоты эксперимента мы сравнили резюме на 2−3 страницы с резюме наших знакомых. Действительно, с коротким резюме специалисту по персоналу работать удобнее и проще.

Как писать резюме в 40+, чтобы HR дрались за шанс взять вас на работу?

Ответим на этот вопрос на примере заполнения шаблонного резюме с сайта rabota.by.

Иванов Иван Иванович

Мужчина, 42 года, родился 23 апреля 1979

+375 (29) 196… — предпочитаемый способ связи ivan. ivanov@mail.ru

Skype: ivanov

Важно! Фото в резюме должно быть «свежим» (не пятилетней давности), в деловом стиле и без сильного фотошопа. Чтобы специалист по персоналу сразу вас узнал.

Проживает: г. Минск

Гражданство: Беларусь.

Готов к переезду: Другие регионы, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Директор (коммерческий директор), Высший менеджмент

Управление малым бизнесом

Транспорт, Логистика

Управление закупками

Занятость: полная занятость

График работы: полный̆ день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 19 лет 5 месяцев — этот пункт является ключевым для того, чтобы HR захотели взять вас на работу. После 40+ резюме — это выставка ваших достижений и побед.

Запустил официального импортера … на территории Беларуси. Развил дистрибьюторскую сеть … на территории Беларуси. Создал оптовую сеть по продаже … на территории Украины. Реорганизовал систему управления многопрофильного холдинга. Вывел на рынок 7 торговых марок и более 50 новых продуктов для компании … Сформировал систему аналитики на базе 1С8. Создал успешный национальный бренд и вывел его на рынки СНГ. Запустил продающий call-центр для группы компаний. Лучший дистрибьютор торговой марки … в Восточной Европе в течение трёх лет.

Если у вас есть опыт работы в нескольких сферах, сделайте на этом акцент, когда будете заполнять раздел «Опыт работы». Просто разграничьте свои достижения по сферам деятельности. Например:

Дистрибьюция

…

Производство

…

Стартап

…

Это упростит работу специалиста по персоналу и позволит ему быстрее сложить о Вас правильное представление.

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Образование

Высшее

________________________________

Повышение квалификации, курсы

2016

SCRAM

Институт бизнес-технологий

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Знание языков. Навыки

Русский — родной

Английский A1 — начальный

Ключевые навыки — в этом пункте указываем свои навыки, с помощью которых вы достигали успехов в своей работе.

Лайфхак! Их можно взять со странички в Linkedln, если она у вас есть.

Управление персоналом. Управление проектами. Управление изменениями. Управление продажами. Управление командами. Ведение переговоров. Бизнес-планирование. Стартапы. Оптимизация бизнес-процессов.

ВЭД

1С: Торговля и склад

Дополнительная информация

Обо мне — этот пункт должен раскрыть вас как человека, но при этом не перегрузить информацией того, кто будет читать.

Целеустремлённый, стрессоустойчивый, энергичный, гибкий. Обладаю аналитическими способностями и системным мышлением. Коммуникабельный. Командный игрок. Увлекаюсь плаванием и чтением книг. Друзья считают меня душой компании.

Рекомендации по требованию.

Мы уложились в две страницы. При этом рассказали про все свои достижения и сделали акцент на ключевых навыках.

Такое резюме умный HR не пропустит, потому что оно полностью раскрывает профиль и компетенции. Остаётся только пригласить на собеседование и после этого, если понадобится, запросить рекомендации.

И в заключение. В 40+ работа находит кандидатов, которым есть чем гордиться. Если вы такой, то правильно заполняйте резюме и отправляйте его в компанию, которая вам интересна. А для HR такой кандидат — это возможность не просто закрыть вакансию, но и быстро получить запланированный результат от нового сотрудника. Ведь вы взяли на работу опытного профессионала.