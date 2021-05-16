С чем сталкиваются кандидаты 40+ на собеседованиях. И как правильно писать резюме, чтобы вас взяли на работу

Многие жалуются что после 45 работники становятся никому не нужны, даже если они квалифицированные и компетентные. Но, возможно, дело не в возрасте, а в умении преподносить себя работодателям? Как правильно заполнить резюме, рассказали Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь, Казахстан).
7 страниц резюме с перечислением мест работы — вот что выдаёт 40-летних
— Ради интереса мы стали просматривать некоторые резюме наших знакомых в возрасте 40+. Одно было на шесть страниц, второе — на семь. Оба резюме дочитали до конца и поймали себя на мысли, что они похожи на трудовую книжку. Не хватало разве что печатей.
Поставьте себя на место специалиста по персоналу и попытайтесь продать себе этих кандидатов с такими резюме. У нас не получилось. Очень много лишней информации, а нужно выделить самое главное. Чтобы это сделать, придётся потратить немало времени.
И в этой ситуации мы на стороне HR. Зачем напрягаться там, где этого можно не делать?
При этом мы прекрасно знали, что оба наших знакомых с гигантскими резюме — крутые специалисты в своём деле и много всего сделали за свою карьеру в разных компаниях. Но их резюме, сделанное по шаблону, который придумали сами же HR-ры, это скрывало.
Для чистоты эксперимента мы сравнили резюме на 2−3 страницы с резюме наших знакомых. Действительно, с коротким резюме специалисту по персоналу работать удобнее и проще.
Как писать резюме в 40+, чтобы HR дрались за шанс взять вас на работу?
Ответим на этот вопрос на примере заполнения шаблонного резюме с сайта rabota.by.
Иванов Иван Иванович
Мужчина, 42 года, родился 23 апреля 1979
+375 (29) 196… — предпочитаемый способ связи ivan. ivanov@mail.ru
Skype: ivanov
Важно! Фото в резюме должно быть «свежим» (не пятилетней давности), в деловом стиле и без сильного фотошопа. Чтобы специалист по персоналу сразу вас узнал.
Проживает: г. Минск
Гражданство: Беларусь.
Готов к переезду: Другие регионы, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Директор (коммерческий директор), Высший менеджмент
- Управление малым бизнесом
- Транспорт, Логистика
- Управление закупками
Занятость: полная занятость
График работы: полный̆ день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы — 19 лет 5 месяцев — этот пункт является ключевым для того, чтобы HR захотели взять вас на работу. После 40+ резюме — это выставка ваших достижений и побед.
- Запустил официального импортера … на территории Беларуси.
- Развил дистрибьюторскую сеть … на территории Беларуси.
- Создал оптовую сеть по продаже … на территории Украины.
- Реорганизовал систему управления многопрофильного холдинга.
- Вывел на рынок 7 торговых марок и более 50 новых продуктов для компании …
- Сформировал систему аналитики на базе 1С8.
- Создал успешный национальный бренд и вывел его на рынки СНГ.
- Запустил продающий call-центр для группы компаний.
- Лучший дистрибьютор торговой марки … в Восточной Европе в течение трёх лет.
Если у вас есть опыт работы в нескольких сферах, сделайте на этом акцент, когда будете заполнять раздел «Опыт работы». Просто разграничьте свои достижения по сферам деятельности. Например:
Дистрибьюция
…
Производство
…
Стартап
…
Это упростит работу специалиста по персоналу и позволит ему быстрее сложить о Вас правильное представление.
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Образование
Высшее
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Повышение квалификации, курсы
2016
SCRAM
Институт бизнес-технологий
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Знание языков. Навыки
Русский — родной
Английский A1 — начальный
Ключевые навыки — в этом пункте указываем свои навыки, с помощью которых вы достигали успехов в своей работе.
Лайфхак! Их можно взять со странички в Linkedln, если она у вас есть.
- Управление персоналом.
- Управление проектами.
- Управление изменениями.
- Управление продажами.
- Управление командами.
- Ведение переговоров.
- Бизнес-планирование.
- Стартапы.
- Оптимизация бизнес-процессов.
ВЭД
1С: Торговля и склад
Дополнительная информация
Обо мне — этот пункт должен раскрыть вас как человека, но при этом не перегрузить информацией того, кто будет читать.
Целеустремлённый, стрессоустойчивый, энергичный, гибкий. Обладаю аналитическими способностями и системным мышлением. Коммуникабельный. Командный игрок. Увлекаюсь плаванием и чтением книг. Друзья считают меня душой компании.
Рекомендации по требованию.
Мы уложились в две страницы. При этом рассказали про все свои достижения и сделали акцент на ключевых навыках.
Такое резюме умный HR не пропустит, потому что оно полностью раскрывает профиль и компетенции. Остаётся только пригласить на собеседование и после этого, если понадобится, запросить рекомендации.
И в заключение. В 40+ работа находит кандидатов, которым есть чем гордиться. Если вы такой, то правильно заполняйте резюме и отправляйте его в компанию, которая вам интересна. А для HR такой кандидат — это возможность не просто закрыть вакансию, но и быстро получить запланированный результат от нового сотрудника. Ведь вы взяли на работу опытного профессионала.