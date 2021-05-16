С чем сталкиваются кандидаты 40+ на собеседованиях. И как правильно писать резюме, чтобы вас взяли на работу

Юлия Шрамкова / «Про бизнес»
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С чем сталкиваются кандидаты 40+ на собеседованиях. И как правильно писать резюме, чтобы вас взяли на работу, Слуцк
Фото: pexels.com

Многие жалуются что после 45 работники становятся никому не нужны, даже если они квалифицированные и компетентные. Но, возможно, дело не в возрасте, а в умении преподносить себя работодателям? Как правильно заполнить резюме, рассказали Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина, Беларусь, Казахстан).

7 страниц резюме с перечислением мест работы — вот что выдаёт 40-летних

— Ради интереса мы стали просматривать некоторые резюме наших знакомых в возрасте 40+. Одно было на шесть страниц, второе — на семь. Оба резюме дочитали до конца и поймали себя на мысли, что они похожи на трудовую книжку. Не хватало разве что печатей.

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Поставьте себя на место специалиста по персоналу и попытайтесь продать себе этих кандидатов с такими резюме. У нас не получилось. Очень много лишней информации, а нужно выделить самое главное. Чтобы это сделать, придётся потратить немало времени.

И в этой ситуации мы на стороне HR. Зачем напрягаться там, где этого можно не делать?

При этом мы прекрасно знали, что оба наших знакомых с гигантскими резюме — крутые специалисты в своём деле и много всего сделали за свою карьеру в разных компаниях. Но их резюме, сделанное по шаблону, который придумали сами же HR-ры, это скрывало.

Для чистоты эксперимента мы сравнили резюме на 2−3 страницы с резюме наших знакомых. Действительно, с коротким резюме специалисту по персоналу работать удобнее и проще.

Как писать резюме в 40+, чтобы HR дрались за шанс взять вас на работу?

Ответим на этот вопрос на примере заполнения шаблонного резюме с сайта rabota.by.

Иванов Иван Иванович

Мужчина, 42 года, родился 23 апреля 1979
+375 (29) 196… — предпочитаемый способ связи ivan. ivanov@mail.ru
Skype: ivanov

Важно! Фото в резюме должно быть «свежим» (не пятилетней давности), в деловом стиле и без сильного фотошопа. Чтобы специалист по персоналу сразу вас узнал.

Проживает: г. Минск
Гражданство: Беларусь.
Готов к переезду: Другие регионы, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Директор (коммерческий директор), Высший менеджмент

  • Управление малым бизнесом
  • Транспорт, Логистика
  • Управление закупками

Занятость: полная занятость
График работы: полный̆ день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 19 лет 5 месяцев — этот пункт является ключевым для того, чтобы HR захотели взять вас на работу. После 40+ резюме — это выставка ваших достижений и побед.

  1. Запустил официального импортера … на территории Беларуси.
  2. Развил дистрибьюторскую сеть … на территории Беларуси.
  3. Создал оптовую сеть по продаже … на территории Украины.
  4. Реорганизовал систему управления многопрофильного холдинга.
  5. Вывел на рынок 7 торговых марок и более 50 новых продуктов для компании …
  6. Сформировал систему аналитики на базе 1С8.
  7. Создал успешный национальный бренд и вывел его на рынки СНГ.
  8. Запустил продающий call-центр для группы компаний.
  9. Лучший дистрибьютор торговой марки … в Восточной Европе в течение трёх лет.

Если у вас есть опыт работы в нескольких сферах, сделайте на этом акцент, когда будете заполнять раздел «Опыт работы». Просто разграничьте свои достижения по сферам деятельности. Например:

Дистрибьюция

Производство

Стартап

Это упростит работу специалиста по персоналу и позволит ему быстрее сложить о Вас правильное представление.

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Образование
Высшее
________________________________

Повышение квалификации, курсы
2016
SCRAM
Институт бизнес-технологий
________________________________

Знание языков. Навыки
Русский — родной
Английский A1 — начальный

Ключевые навыки — в этом пункте указываем свои навыки, с помощью которых вы достигали успехов в своей работе.

Лайфхак! Их можно взять со странички в Linkedln, если она у вас есть.

  1. Управление персоналом.
  2. Управление проектами.
  3. Управление изменениями.
  4. Управление продажами.
  5. Управление командами.
  6. Ведение переговоров.
  7. Бизнес-планирование.
  8. Стартапы.
  9. Оптимизация бизнес-процессов.

ВЭД
1С: Торговля и склад

Дополнительная информация

Обо мне — этот пункт должен раскрыть вас как человека, но при этом не перегрузить информацией того, кто будет читать.

Целеустремлённый, стрессоустойчивый, энергичный, гибкий. Обладаю аналитическими способностями и системным мышлением. Коммуникабельный. Командный игрок. Увлекаюсь плаванием и чтением книг. Друзья считают меня душой компании.

Рекомендации по требованию.

Мы уложились в две страницы. При этом рассказали про все свои достижения и сделали акцент на ключевых навыках.

Такое резюме умный HR не пропустит, потому что оно полностью раскрывает профиль и компетенции. Остаётся только пригласить на собеседование и после этого, если понадобится, запросить рекомендации.

И в заключение. В 40+ работа находит кандидатов, которым есть чем гордиться. Если вы такой, то правильно заполняйте резюме и отправляйте его в компанию, которая вам интересна. А для HR такой кандидат — это возможность не просто закрыть вакансию, но и быстро получить запланированный результат от нового сотрудника. Ведь вы взяли на работу опытного профессионала.