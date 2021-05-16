Кого и почему комары кусают чаще всего и как выйти из «группы риска». Топ-7 секретов

Куда бы ни отправились летом: на пикник, на прогулку в лес или на шашлыки к озеру, повсюду нас сопровождают маленькие, но очень докучливые комары. И у этих вредных зудящих монстров есть свои секреты, которые они очень тщательно хранят от своих жертв. Мы раскрываем некоторые из них — чтобы вам проще было бороться с комарами!

1. Им нравится пиво

Побаловали себя бокалом-другим ледяного пива в жару? Ждите повышенного внимания комаров: небольшое исследование, проведённое в Японии, подтвердило, что употребление даже одной порции пива резко повышает нашу привлекательность для этих насекомых.

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2. Комары без ума от обтягивающей одежды

Легинсы — прекрасный выбор, так как полностью закрывают ноги? Как бы не так! Чем более обтягивающая одежда надета на вас, тем проще комарам её прокусить. Отдавайте предпочтение вещам свободного кроя и лучше надевайте несколько слоёв одежды: майка, рубашка, ветровка.

3. Комары предпочитают «дикую» природу

Если в вашем саду высажены травы и цветы (особенно лаванда, календула, мята, чеснок, базилик и розмарин), вероятность встречи с комарами в нём будет стремиться к нулю. Эти насекомые предпочитают дикие, неухоженные леса и заросшие парки, а вот «окультуренные» ландшафты их отпугивают.

4. Стоячая вода — лучший способ их привлечь

Озеро, пруд, болото — рядом с этими водоёмами всегда много комаров. Но вот беда: для активного размножения насекомым достаточно совсем небольшого объёма и детский надувной бассейн, дождевая бочка и даже обыкновенное ведро их вполне устроит. Поэтому, если вы не хотите утром обнаружить колонию комаров на своём участке, вечером тщательно опорожните все ёмкости с водой.

5. Их пугает дым

Этот секрет знают все любители походов и шашлыков: чем больше дыма, тем меньше поблизости комаров. Дело в том, что дым подавляет обоняние насекомых и они просто не чувствуют нас. Кстати, если добавить к дыму аромат лаванды, мяты или шалфея, эффект будет ещё более впечатляющим.

6. Они предпочитают I группу крови

Да, если у вас кровь первой группы, скорее всего, комары будут кусать вас чаще: дело в том, что у людей с этой группы крови во время потения вырабатываются особенные бактерии, которые особенно привлекательны для комаров.

7. Им нравится наш пот

Занимаетесь спортом на свежем воздухе? Будьте готовы к вниманию комаров, которое будет усиливаться с каждой минутой тренировки: молочная кислота, которая входит в состав нашего пота, — настоящий маяк для комаров, который они чуют за многие метры.