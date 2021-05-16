«Майский день 45-го года наша память надолго хранит». Как 21 год назад тысячи людей праздновали 9 мая в Слуцке (ретровидео)

9 мая 2000 года тысячи случчан праздновали День Победы. По всему городу разносились песни и царила атмосфера праздника. Духовой оркестр прошёл с шествием от мемориального комплекса до входа в городской парк.

Этим видео из личного архива с газетой «Кур'ер» поделился Фёдор Корзун.

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СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

Сотни ветеранов, большинства из которых сейчас уже нет в живых, возлагали цветы к памятникам Ленину (тогда он ещё стоял на площади около райисполкома), Жукову, воинам-интернационалистам. В парке люди устраивали пикники прямо на траве, слушали песни и смотрели выступления. Ветераны общались друг с другом, поздравляли с праздником и делились воспоминаниями.

Памятник Георгию Жукову в то время находился напротив главного входа в городской парк, а впоследствии, через несколько лет, был демонтирован (новый памятник в его честь установили в 2007 году возле дома № 1 по ул. 14 Партизан).

Население Случчины тогда было более 100 000 человек (сейчас — около 89 000). У города были свои исполком и Совет депутатов, у района — свои (городской и районный исполнительные комитеты были объединены в 2005 году).

Тогда, на закате XX и заре XXI века, председателем горисполкома был Александр Сайко. А Зенон Ломать, будущий министр сельского хозяйства и продовольствия, а потом председатель Комитета государственного контроля, был председателем Слуцкого райисполкома.

Клавдия Шпаковская была председателем Слуцкого райсовета депутатов, а Евгений Жартун — горсовета. Их мы и можем увидеть на видео тех лет от Фёдора Корзуна.

Видео: Фёдор Корзун, монтаж: Алесь Достанко

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