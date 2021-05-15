В Беларуси начнут обезвреживать опасные отходы. Раньше их вывозили за границу

Опасные отходы начнут обезвреживать в Беларуси. Первый такой объект утилизации будет введён в эксплуатацию в Гомельской области до конца первого полугодия 2021-го. Сегодня все подобные вредные отходы вывозятся для утилизации в дальнее зарубежье. Об этом сообщил Андрей Пинигин, координатор международного проекта «Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении», пишет Sputnik Беларусь.

Предприятие располагается в Чечерском районе Гомельской области. В мае завершается закупка технологического оборудования для него на сумму в 2,5 млн долларов. Тендер на его поставку выиграла российско-американская компания «Безопасные технологии» из Ленинградской области. Закупка осуществляется Агентством ООН по промышленному развитию.

«Установлена линия, мощность которой рассчитана на уничтожение 1600 тонн отходов в год. При сжигании пестицидов будет использоваться восьмиметровая печь с фильтрующими элементами. Рядом с ней расположены устройства для отслеживания выбросов», — рассказал специалист.

Реклама

Целью проекта «Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении» является их экологический безопасный сбор и уничтожение. Этот демонстрационный проект четырёх стран рассчитан на пять лет, реализуется он с 2018 года.

Чем опасны пестициды

Вредные пестицидные удобрения, которые уже давно не используются в сельском хозяйстве, — это «наследство», оставшееся с советских времен. «У них очень высокий уровень опасности. Пестициды распространяются через водную среду. Кроме того, некоторые из них взрывоопасны и могут самовоспламеняться. Уже бывали случаи пожаров на складах», — отметил Пинигин.

Как сообщила Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия, в Беларуси, насчитывается более 10 тысяч тонн непригодных пестицидов. Из них 13% лежат на складах в сельских хозяйствах, 45% находятся в хранилище в Гомельской области и более 40% - в подземных захоронениях. Самое крупное из них расположено в Петриковском районе на Гомельщине. Сейчас продолжаются работы по его ликвидации.

Оборудование с вредной «начинкой»

В Беларуси реализуется ещё один проект международной технической помощи — «Устойчивое управление органическими загрязнителями и химическими веществами». Его цели — ликвидация оставшихся запасов пестицидов и оказание содействия предприятиям в обезвреживании оборудования с содержанием стойкого органического загрязнителя — ПХБ (полихлорированные бифенилы).

К слову, такое оборудование тоже досталось республике со времен СССР, когда в промышленности активно внедрялись конденсаторы, трансформаторы, мощные аккумуляторы. В качестве диэлектрика в них использовалась жидкость с ПХБ.

В ближайшую пятилетку — до 2025 года — всё это оборудование с вредной «начинкой» будет выведено из эксплуатации с привлечением средств международной техпомощи. Сейчас в Беларуси 500 собственников таких приборов. Всего насчитывается 37 тысяч конденсаторов и 370 единиц трансформаторов.

План ликвидации

Денис Коваленко, руководитель проекта, рассказал, что к вывозу с территории Беларуси сейчас подготовлено 700 тонн пестицидов, которые хранятся на складах сельскохозяйственных организаций в Витебской и Гродненской областях. Занимается этим польская компания «Геокома», а уничтожены удобрения будут на предприятиях Германии.

«Кроме того, сейчас идет обследование Петриковского захоронения: аэрофотосъемка территории, отбор почв, анализ подземных вод, скорость распространения пестицидов. Разрабатывается план по его ликвидации», — проинформировал Денис Коваленко.