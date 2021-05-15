Один убивал котят, а другой угрожал автоматом. Как в Беларуси дети стали свидетелями преступлений взрослых

Два случая, в которых дети стали свидетелями жестокости произошли в Жодино и Гродно.

11 мая в Жодино 57-летний мужчина, будучи пьяным, решил избавиться от котят. Он при детях бил мешком с котятами о столб, а потом выбросил мешок в канаву, сообщили в УВД Миноблисполкома.

В мешке было четыре котёнка, двое из них погибли. Следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, мужчину задержали.

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Вечером 14 мая в Гродно мужчина на детской площадке угрожал подростку автоматом, сообщил Следственный Комитет Беларуси. Пьяный 45-летний мужчина направлял на 17-летнего парня и его друга автомат, а также угрожал подросткам. Они сами его скрутили и вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство). Мужчина задержан.