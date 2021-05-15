В Слуцке с аукциона продают недостроенные частные дома, которые забрали у владельцев через суд

11 июня в Минске пройдёт открытый аукцион по продаже не завершённых строительством незаконсервированных жилых домов в Слуцком районе. В Слуцке выставлено семь участков.



Участки выдавались жителям под строительство домов, но они этого не сделали, и стройки не законсервировали. Поэтому некоторые участки вернулись государству через суды.

Лот 17. Микрорайон «Геолог», участок № 46

Готовность жилого дома — 8% (фундамент блочный железобетонный, общей площадью 149 кв.м.). Начальная цена — 13 274,82 руб.

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Лот 18. Микрорайон «Геолог», участок № 78

Готовность жилого дома — 5% (фундамент бетонный, общей площадью 186 кв.м.). Начальная цена — 10 997,31 руб.

Лот 19. Микрорайон «Новодворцы», участок № 3

Готовность жилого дома — 6% (фундамент железобетонный, общей площадью 104 кв.м.). Начальная цена — 9 990,98 руб.

Лот 20. Микрорайон «Новодворцы», участок № 13

Готовность жилого дома — фундамент железобетонный, общей площадью 145 кв.м. Начальная цена — 9 946,87 руб.

Лот 21. Микрорайон «Новодворцы», участок № 32

Готовность жилого дома — 19% (фундамент железобетонный, кирпич силикатный, общей площадью 114 кв.м., стены — блоки газосиликатные). Начальная цена — 14 029,94 руб.

Лот 22. Микрорайон «Новодворцы», участок № 40

Готовность жилого дома — 19% (фундамент железобетонный, общей площадью 158 кв.м.). Начальная цена — 10 670,25 руб.

Лот 23. Микрорайон «Новодворцы», участок № 67

Готовность жилого дома — 8% (фундамент железобетонный, общей площадью 123 кв.м.). Началь ная цена — 12 974,26 руб.

Лот 24. Район переулка Урицкого 3-го, участок № 1

Готовность жилого дома — 14% (фундамент железобетонный, общей площадью 97 кв.м., стены — блоки газосиликатные, кирпич силикатный). Готовность хозяйственной постройки — 100% (фундамент железобетонный, общей площадью 41 кв.м., стены — кирпич силикатный, перегородки — кирпич силикатный, перекрытия — деревянные, крыша — шифер, полы — плитка керамическая, доска, окна и двери — деревянные).