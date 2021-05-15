В Беларуси подписаны законы о противодействии экстремизму и недопущении реабилитации нацизма. Что в них нового

Обновлённые законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму были подписаны Александром Лукашенко и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Часть статей обновлённых законов вступает в силу после официального опубликования, часть — через месяц. TUT. BY напомнил об основных новшествах.

Запрет на изображения экстремистов и понятие экстремистского формирования: какие правки появились в Законе

Законопроект о поправках в Закон «О противодействии экстремизму» Палата представителей приняла в первом чтении 2 апреля. Вот основные нововведения:

понятие «экстремизм» расширяется. Теперь в экстремистских действиях могут уличить профессиональные союзы, иностранные или международные общественные объединения, религиозные и иные организации или их представительства, формирования и индивидуальных предпринимателей. Под экстремизмом подразумеваются планирование, организация, подготовка и совершение действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность;

Теперь в экстремистских действиях могут уличить Под экстремизмом подразумеваются планирование, организация, подготовка и совершение действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность; если раньше экстремизмом могло стать создание организации, группы для осуществления экстремистской деятельности, то сейчас им будет являться и участие в экстремистском формировании. А также содействие осуществлению экстремистской деятельности, прохождению обучения или подготовки для участия в такой деятельности;

А также содействие осуществлению экстремистской деятельности, прохождению обучения или подготовки для участия в такой деятельности; экстремизмом могут посчитать распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь;

о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь; экстремизмом может стать и оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, дискредитация органов государственной власти и управления;

с выполнением им служебных обязанностей, дискредитация органов государственной власти и управления; законопроект предполагает, что экстремизмом могут посчитать «организацию и осуществление массовых беспорядков, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активного участия в них по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды»;

в них по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды»; экстремизмом может быть совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

законопроект предполагает, что как экстремизм могут расценить публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечения лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иной организации или проведения таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере;

с нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечения лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иной организации или проведения таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере; экстремистским материалом может стать даже портрет экстремиста. Под экстремистские материалы может попасть символика и атрибутика, а не только информационная продукция. Под символикой и атрибутикой подразумеваются «использующиеся в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации, и при призывах к экстремистской деятельности и действиям флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут являться объектами авторского права, смежных прав, права промышленной собственности, в том числе нацистская символика и атрибутика, а равно любые изображения лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор в связи с совершением экстремистских деяний»;

Под экстремистские материалы может попасть а не только информационная продукция. Под символикой и атрибутикой подразумеваются «использующиеся в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации, и при призывах к экстремистской деятельности и действиям флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут являться объектами авторского права, смежных прав, права промышленной собственности, в том числе нацистская символика и атрибутика, а равно любые изображения лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор в связи с совершением экстремистских деяний»; под экстремистской организацией в том числе подразумевается организация, которая «оказывает иное содействие экстремистской деятельности»;

в том числе подразумевается организация, которая появилось понятие экстремистского формирования. Это группа граждан, «осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность, в отношении которой принято решение Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности о признании её экстремистской»;

Это группа граждан, «осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность, в отношении которой принято решение Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности о признании её экстремистской»; в качестве мер противодействия экстремизму указаны те же, что были и в предыдущей редакции закона: официальное предупреждение; предписание; приостановление деятельности организации (представительства иностранной или международной организации, индивидуального предпринимателя); признание организации экстремистской, запрещение её деятельности и ликвидация;

указаны те же, что были и в предыдущей редакции закона: официальное предупреждение; предписание; приостановление деятельности организации (представительства иностранной или международной организации, индивидуального предпринимателя); признание организации экстремистской, запрещение её деятельности и ликвидация; законопроект предполагает, что кроме прочего противодействие экстремизму будет осуществляться посредством гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, формирования у граждан духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;

формирования у граждан духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма; Минобразования стало субъектом противодействия экстремизму. Субъектами противодействия экстремизму в пределах их компетенции в законопроекте прописали республиканский орган государственного управления в сфере образования, республиканский орган государственного управления по делам религий и национальностей, органы юстиции, органы финансовых расследований, местные исполнительные и распорядительные органы;

Субъектами противодействия экстремизму в пределах их компетенции в законопроекте прописали республиканский орган государственного управления в сфере образования, республиканский орган государственного управления по делам религий и национальностей, органы юстиции, органы финансовых расследований, местные исполнительные и распорядительные органы; организации, зарегистрированной на территории Беларуси, представительству иностранной или международной организации, индивидуальному предпринимателю, деятельность которых приостановлена, в том числе запрещается проводить съезды, конференции, общие собрания, участвовать в работе государственных органов, использовать их символику и атрибутику;

группа граждан, осуществляющих экстремистские действия либо пропагандирующих такие действия, признаётся экстремистским формированием, его деятельность запрещается на основании решения Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности, которое может быть обжаловано в указанные органы либо в судебном порядке;

которое может быть обжаловано в указанные органы либо в судебном порядке; перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности, ведет Министерство внутренних дел. Граждане, осуждённые за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в этот перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряжённой с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю;

Граждане, осуждённые за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в этот перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряжённой с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю; иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещён въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства;

для учредителей и участников экстремистских организаций предусмотрен запрет в течение пяти лет учреждать новые организации и СМИ;

органы госбезопасности и внутренних дел могут получить право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основание для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП;

Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основание для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП; нельзя использовать символы историко-культурных ценностей для пропаганды экстремизма. Использование государственных символов Беларуси, изображений и символики, являющихся историко-культурными ценностями, а также официальных геральдических символов в целях пропаганды экстремизма, призывов к экстремистской деятельности запрещается и влечёт ответственность в соответствии с законодательными актами.

Запрет на «героизацию нацистских преступников и их пособников». Главное о Законе «О недопущении реабилитации нацизма»

Законопроект о поправках в Закон «О недопущении реабилитации нацизма» тоже был принят Палатой представителей 2 апреля. Вот какие нововведения появятся после того, как он вступит в силу:

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закон даёт определение понятию «нацистские преступники». Это организаторы, подстрекатели, руководители или исполнители военных преступлений;

Это организаторы, подстрекатели, руководители или исполнители военных преступлений; ещё одно новое понятие — «пособники нацистских преступников». Это жители оккупированных территорий, в том числе призванные на службу, кто непосредственно исполнял или умышленно содействовал исполнению приказов нацистских органов;

Это жители оккупированных территорий, в том числе призванные на службу, кто непосредственно исполнял или умышленно содействовал исполнению приказов нацистских органов; перечень действий, которыми определяется реабилитация нацизма, дополнили «героизацией нацистских преступников и их пособников» — преднамеренным прославлением их, а также совершённых ими преступлений;

— преднамеренным прославлением их, а также совершённых ими преступлений; противодействовать реабилитации нацизма будут с помощью гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Ещё предлагается формировать у граждан духовно-нравственные ценности, гражданственность и патриотизм. Среди мер по профилактике и пресечению реабилитации нацизма указаны формирование в обществе нетерпимости к нацизму и его реабилитации, распространение соответствующей информации, в том числе в интернете, надлежащее увековечение памяти погибших (речь о памятных знаках и могильных плитах, музеях и выставках в местах боевых действий), прославление победы в Великой Отечественной войне всеми возможными способами — через искусство, проведение мероприятий, образовательные и научные проекты;

Ещё предлагается формировать у граждан духовно-нравственные ценности, гражданственность и патриотизм. Среди мер по профилактике и пресечению реабилитации нацизма указаны распространение соответствующей информации, в том числе в интернете, надлежащее увековечение памяти погибших (речь о памятных знаках и могильных плитах, музеях и выставках в местах боевых действий), — через искусство, проведение мероприятий, образовательные и научные проекты; противодействовать реабилитации нацизма в первую очередь будет МВД, которое будет получать информацию о принимаемых мерах от других субъектов, госорганов и организаций, а также координировать их деятельность в этом направлении;

а также координировать их деятельность в этом направлении; вместе с КГБ органы внутренних дел в контексте борьбы с реабилитацией нацизма должны делать прогнозы по общественно-политической ситуации, давать информацию президенту и Совмину, участвовать в создании и реализации плана профилактических мер;

давать информацию президенту и Совмину, участвовать в создании и реализации плана профилактических мер; другие субъекты противодействия — органы прокуратуры, Следственный комитет, ГПК, ГТК, Служба безопасности президента, Мининформ, Минобр, ДФР, КГК. Также там указаны Минюст, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей и местные исполкомы — им всем, помимо прочего, нужно будет мониторить деятельность партий, профсоюзов, общественных объединений и религиозных организаций на предмет нарушений;

— им всем, помимо прочего, нужно будет мониторить деятельность партий, профсоюзов, общественных объединений и религиозных организаций на предмет нарушений; за нарушения Закона могут вынести официальное предупреждение или предписание, приостановить деятельность любой организации (в том числе иностранной и международной) или ИП, признать их экстремистскими и запретить деятельность на территории Беларуси. Также среди мер указано противодействие финансированию реабилитации нацизма и деятельности экстремистских формирований, которые ставят такие цели.

Когда законы начнут действовать? Бело-красно-белый флаг теперь под официальным запретом?

Часть статей законов о противодействии экстремизму и недопущении реабилитации нацизма вступят в силу через месяц после его официального опубликования, часть — после официального опубликования.

Что насчёт официального запрета бело-красно-белого флага? Обновлённый закон о противодействии экстремизму упоминает, что символика и атрибутика, «использующаяся в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды» может считаться экстремистскими материалами. Теоретически под эту формулировку может попасть что угодно. Официальным запретом можно считать внесение такой символики и атрибутики в Республиканский список экстремистских материалов по решению суда. Такое решение пока не принято.

Также МВД формирует свой перечень нацистской символики и нацистских организаций как приложение к закону о противодействии экстремизму. В последний раз список обновлялся 27 декабря 2019 года. БЧБ-флага там нет.