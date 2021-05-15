Эхо недели: День Победы, Радуница и арест жителя Слуцка

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На этой неделе случчане отдыхали на больших выходных. День Победы прошёл скромно по сравнению с другими годами. Жителя Слуцка Юрия Городника посадили под арест на 15 суток.

В городе и районе

  • В прошлую пятницу возле Маяка появились красно-белые пешеходные переходы. Но на следующий день красные полосы закрасили чёрным.
  • В понедельник началось общественное обсуждение по строительству спорткомплекса на территории бывшего консервного завода в Слуцке.
  • В четверг в Слуцке проходил второй день областных соревнований по спортивному ориентированию. Шёл дождь, но это не помешало юным участникам.

Почему по Cлуцку бегают сотни мокрых детей, стоит милиция и перекрыта целая улица

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  • В рамках проекта «Дай пять добру!» Слуцкому специализированному дому ребёнка передали ИВЛ-аппарат. Проект реализуется компанией «5 элемент» и Белорусским фондом мира.

День Победы

В воскресенье, 9 мая, в Слуцке прошли торжества ко Дню Победы. Традиционный митинг на мемориальном комплексе в этом году дополнили живые скульптуры. В городе работали торговые точки и палатки с готовой едой. Вот сколько стоил праздничный шашлык в этом году.

Живые скульптуры и традиционное возложение цветов. Фоторепортаж с митинга на День Победы в Слуцке

Про 9 мая 2021 года случчане высказали своё мнение здесь, здесь и здесь.

«Кур'ер» в этот день выпустил новые материалы летописи «Случчина помнит». Это история партизанской медсестры из Слуцка Надежды Бартошик и рассказ ребёнка войны Зинаиды Стажинской.

Ещё наши корреспонденты вышли в город и поговорили с празднующими случчанами. Те рассказали, что для них значит День Победы, и спели любимые военные песни.

Радуница

Во вторник, 11 мая, белорусы отметили Радуницу. К этому дню «Кур'ер» подготовил консультационный материал о том, сколько сейчас примерно стоят похороны.

Политика

  • 9 мая вышел декрет о том, что в случае гибели Александра Лукашенко власть перейдёт к Совету Безопасности. Декрет от 9 мая 2021 года № 2 называется «О защите суверенитета и конституционного строя».
  • Верховный суд признал офицера Генштаба Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, а также лишению воинского звания. На телеканале ОНТ сообщали, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».
  • Жителя Слуцка Юрия Городника 7 мая задержали возле Дома культуры. 10 мая состоялся суд, и Юрию дали 15 суток ареста по административному делу. За что задержали Городника, его жене сказали только через два дня после суда.
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Юрий Городник. Фото предоставлено героем
  • Типография «Беларускі дом друку» 9 мая в одностороннем порядке расторгла договор с газетой Intex-press. Это значит, что газету пока негде печатать. Ещё раньше в отношении Издательского дома «Интекс-пресс» за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской составили два административных протокола, назначены штрафы и начата проверка по возможному уголовному преследованию. Интернетная и газетная версия интервью с Тихановской включены в «Республиканский список экстремистских материалов».

Экономика

В Беларуси выросли цены на овощи, подсолнечное масло, сладости, соль, субпродукты. Смотрите, что ещё подорожало. А «Кур'ер» отследил, как за последние три месяца изменились цены на продукты, которые обычно покупают жители Слуцка.

Коронавирус

С 14 мая все желающие белорусы могут сдать кровь для исследования на антитела к COVID-19. Тест бесплатный. Это нужно, чтобы оценить популяционный иммунитет населения. Корреспондент «Кур'ера» Ольга Паздерина прошла исследование и поделилась личным опытом.

Как в Слуцке началось бесплатное исследование иммунитета на коронавирус
Фото: Ольга Паздерина

Происшествия

  • Ночью на понедельник, 10 мая, на дороге возле ГАИ 30-летний водитель сбил пьяного мужчину. Пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов. Он умер на месте.
  • 12 мая в Солигорском водохранилище нашли тело 80-летней пенсионерки. Предварительно, смерть не носит криминального характера.
В Солигорском водохранилище нашли тело пенсионерки
Фото: УВД Миноблисполкома
  • В России самым громким происшествием этой недели стала стрельба в школе в Казани. Погибли девять человек — семь детей и двое взрослых, пострадали более 20 человек. Задержали стрелявшего — 19-летнего студента.
  • Между Израилем и Палестиной обострился конфликт. 10−11 мая из сектора Газа сотни ракет ударили по Израилю. Случчанин, который сейчас живёт в Израиле, заснял на видео, как летят снаряды и как их сбивают.

Почитать и посмотреть

Александра Шагойко, которая без устали путешествует по деревням Слуцкого района, на этот раз заехала в Безверховичи, Середняки и Терасполь. Местные жители рассказали ей о том, что их волнует.

Ещё Александра впервые за 27 лет съездила в родную деревню Чернявка Хотимского района. Оттуда она привезла очень личный фоторепортаж.

Александра Шагойко в Чернявке. Фото: Татьяна Прудникова
Художник, который принял участие в новом оформлении ЦДТ в Слуцке, дал «Кур'еру» интервью. Он рассказал, как делал первоначальный эскиз, что вообще думает про внешний вид города и что бы он в нём изменил.

«Кур'ер» опубликовал ещё одно ретровидео. На нём случчане празднуют День Победы 9 мая 2000 года.