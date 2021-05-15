Бросил песок в сторону силовиков… Кого и за что задержали и судили в Беларуси на этой неделе

«Кур'ер» подготовил обзор, кого и за что судили и задерживали в Беларуси на этой неделе.

Бросил песок в сторону силовиков

14 мая пенсионера Анатолия Петрова приговорили к трём годам «домашней химии». Вечером 9 августа он в состоянии алкогольного опьянения бросил в сотрудников милиции песок с клумбы. TUT.BY

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Розовый тапок с белой полоской и БЧБ-флаг

Вечером 12 мая минчанина Вячеслава задержали у него дома. На мужчину составили два протокола по статье 24.23 КоАП: за пикетирование путём размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне.

По словам Вячеслава, тапок первоначально был розовым, но ради смеха он решил нарисовать на нём белую полосу и прикрепил к машине около года назад, «чтобы не ударяться ногой». Суд назначил 15 суток. TUT.BY



На акции схватился за дубинку омоновца

13 мая 55-летнего Анатолия Петровского приговорили к трём годам «домашней химии». Его обвиняли в том, что на акции протеста 4 октября в Минске он схватил за дубинку сотрудника ОМОНа и «осуществил рывок, тем самым причинив ему физическую боль». На суде обвиняемый рассказал, что в тот день на проспекте увидел, как омоновец замахнулся на девушку, стоящую в сцепке. Петровский схватился одной рукой за дубинку со спины омоновца и потянул её. Наша Ніва

Ужесточили наказание за то, что пнул силовика в бедро

В Гродно 13 мая 64-летнему пенсионеру заменили «домашнюю химию» на 1,5 года колонии. Пенсионер рассказывал, что на акции 6 сентября он увидел, как двое омоновцев тащат по земле женщину. Он не выдержал, подбежал сзади к силовику, пнул его в ягодицу и закричал: «Отпусти!». Его задержали 22 сентября и дали 2,5 года «домашней химии». Но прокуратура обратилась с протестом, и наказание ужесточили. TUT.BY



Разместил в сети видеоролик несколько лет назад

Утром 9 мая в Бобруйске был задержан и доставлен в ИВС журналист Владимир Репик. Он сообщил, что ему инкриминируется ст. 19.10 КоАП — пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики. Владимир говорит, что поводом стал видеоролик, размещённый на его странице в соцсетях: «Там несколько парней избивают нациста в майке со свастикой, продолжительность ролика — примерно 25 секунд. Причём этому посту уже несколько лет». TUT.BY



Были возле суда во время процесса над «группой Тихановского — Статкевича»

Независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич были задержаны 12 мая возле суда в Могилёве. В здании судили так называемую группу Тихановского — Статкевича. 15 мая Бураков и Лапцевич получили по 20 суток ареста. На суде они заявили о пытках. TUT.BY, БАЖ



Фотографировала акцию возле Комаровского рынка

13 мая задержали журналистку Татьяну Капитонову. Ей вменили в вину участие в несанкционированной акции возле Комаровского рынка, которая проходила 12 мая. 14 мая Капитонову судили. Она рассказала, что не участвовала в акции, а только снимала её. Суд признал журналистку виновной и приговорил к 10 суткам административного ареста. TUT.BY

Брала интервью возле суда, где рассматривали «дело студентов»

​14 мая суд в Минске начал рассматривать «дело студентов». В нём 12 обвиняемых. Возле здания Дома правосудия собрались те, кто хотел поддержать ребят. В зал почти никого не пустили. Всего у здания было не менее 100 человек. Милиция попросила их разойтись, позже начались задержания. Среди задержанных оказалась и журналист TUT. BY Любовь Касперович. Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых. TUT.BY