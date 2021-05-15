15 мая отмечается Международный день климата. В связи с этим «Кур'ер» накануне этой даты спросил у своих читателей в соцсети «ВКонтакте», заметили они на себе изменение климата за последние годы или нет.


Заметили ли жители Слуцка изменение климата за последние годы. Итоги опроса