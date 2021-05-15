Слуцкому «Совхозу «Рачковичи» 100 лет. Его юбилей отпразднуют в Лядно во время районных «Дажынак»

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Этой осенью сельхозпредприятию «Совхоз «Рачковичи» БЖД исполняется 100 лет. Агрогородок Лядно принимает районные «Дажынкі». В то же время хозяйство отметит и свой юбилей.


Об этом рассказал Николай Красуцкий, директор ГП «Совхоз «Рачковичи».

Как прошли районные «Дажынкі» под Слуцком. Фото
Фото: Алексей Скрынников